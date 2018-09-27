Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirme toplantısı Gümüşhane'de yapıldı

Toplantıya Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez'in yanı sıra Bölge Müdür Yardımcıları, 13 Şube Müdürü, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde görevli 8 Orman İşletme Müdürü ile Fidanlık Müdürü katıldı.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Döngez, yaptığı açılış konuşmasında, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü olarak yıl içerisinde üçer aylık faaliyetler, periyotlar ve gerçekleşmelerle toplantılar düzenlediklerini belirterek, “Bu toplantılarımızı genellikle işletme müdürlüklerimizde yapmaktayız. Bu yılın üçüncü toplantısını Gümüşhane'de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yıl sonunun yakın olması nedeniyle programların son anda hangi oranda gerçekleştiği, bir aksaklığın olup olmadığının, aksaklık varsa nasıl tedbir alınması gerektiği konularının konuşulduğunu ifade eden Bölge Müdürü Döngez, “Ayrıca 2019 yılında da yapılacak olan çalışmaların bütçelerinin ve programlarının hazırlanması konularını içeren bir toplantı düzenlemekteyiz. Yapılan bu toplantının her ormancılığımıza hem de memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Seferberliği Başlattı”

Orman Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ağaçlandırma seferberliği başlattığını kaydeden Döngez, “Şu an için Türkiye'deki ormanlık alanımız ülkemin yüzde 28,6'sıdır. Cumhurbaşkanımızın bize hedeflediği 2023 yılında yüzde 30 oranını yakalamaktır. Genel manada, dünyada ormanlık alanlar hızla azalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bile negatif seyir izlemektedir. Ancak ülkemiz gerçekten bu noktada bir atılım gerçekleştirmiştir. Nerede ise ormancılar olarak fidan dikecek sahalar aramaktayız. Bu noktada maddi olarak bir sıkıntımız yok. Özellikle ağaçlandırma noktasında devletimiz bu noktadaki imkanlarını sonuna kadar açmıştır. Diğer konularda bir tasarruf gerçekleşse de ağaçlandırma noktasında tasarruf söz konusu değildir” diye konuştu.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Tuncay Dinç ise kurum olarak 2018 yılı cari programlarının ve yatırım programlarının gerçekleşme oranının yüzde 70'lerde olduğunu belirterek, “Ancak ekim ve kasım aylarında yapılacak tempolu çalışmalarla yılsonuna gelmeden programlar yüzde 100 tamamlanacaktır. Orman yolları yapımında, orman köylerine verilen krediler ve ağaçlandırma ile erozyon, toprak koruma çalışmalarını yüzde 120 olarak tamamlamayı hedefliyoruz. Müdürlüğümüzde norm kadroya göre teknik personel eksikliği var. İnşallah en kısa zamanda personelin tamamlanmasıyla 2019 yılı çalışma hedefleri yerine getirilebilecektir” şeklinde konuştu.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.