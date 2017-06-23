derece kentsel ve doğal sit alanı Süleymaniye Mahallesinde toplandı.

Mahallede yapımı devam eden ana yol ve mahalle içi yollar ile yapımı planlanan Sulu Han butik oteli alanının yanısıra Zeki Kadirbeyoğlu (İbrahim Lütfi Paşa) konağı ve önündeki restorasyonu devam eden Paşa hamamında incelemelerde bulunan heyet fikir alışverişinde bulundu. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, heyetle birlikte çalışmaları inceleyip bilgi aktardıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Süleymaniye’de yapılan çalışmaları kurul üyeleriyle birlikte bizzat yerinde incelediklerini belirterek, “Burada çok büyük bir emek var. Gümüşhane’nin turizm geleceğini Süleymaniye Mahallesi karşılayacak” dedi.

Anadolu coğrafyasının bir hoşgörü ve medeniyetlerin harman olduğu bir coğrafya olduğunu vurgulayan Vali Memiş, “Hoşgörü ve tevazuunun sirayet ettiği bir coğrafya. Bunun en somut örneklerinden birisi de Süleymaniye Mahallesi. Mardin neyse, Hatay neyse Süleymaniye’de öyle. Müslüman Türkler, gayrimüslim Ermeni ve Rumların bir arada barış içerisinde yüzlerce yıl yaşadığı bir kent burası. Cami ve kilise burada yan yana. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak da gurur duyuyoruz memleketimizle” şeklinde konuştu.

“Altyapı olarak çok büyük yatırımlarımız var ama üstyapıda çok eksiğimiz var”

Süleymaniye’yi Safranbolu, Beypazarı gibi yapma hayalleri olduğunu fakat o bölgeleri taklit ederek değil de buranın özgün mimarisiyle hareket etmeye çalıştıklarına değinen Vali Memiş, “Zaman zaman ufak tefek hatalarımız olabilir. Değerli hocalarımız bizleri ikaz ediyorlar. Yaptığımız çalışmaları bizzat görerek de bize yol gösteriyorlar. Bütün kurul üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Her geçen gün buraya yeni yatırımlarla devam ediyoruz. Yolumuzun asfaltını bitiriyoruz. Daha ulaşılabilir bir mahalle oldu burası. Bundan sonra yavaş yavaş yerli ve yabancı konuklarımızı da burada ağırlamak istiyoruz. Buranın ayrı bir enerjisi var. Koruma amaçlı imar planını takip ediyoruz. Birtakım projelerimiz var. Butik otel gibi. Altyapı olarak çok büyük yatırımlarımız var ama üstyapıda çok eksiğimiz var. Bunları yavaş yavaş yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Koruma kurulu başkanı Seyfi Başkan ise, kurul üyesi olarak 15-20 yıldır Süleymaniye Mahallesine gelip gittiğini, buraya yapılan hemen hemen her çalışmayı yakinen takip edip katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

“Bir imparatorluk bakiyesinin yaşadığı bölge burası”

Plan ve program dahilinde çalışmaların yapılmasının ideal olduğunu ifade eden Başkan, “Koruma amaçlı imar planı tamamlandığında yapılan tüm çalışmalar daha görünür olacak. Mevcut durumda devam eden projeler de tamamlandığında burası bir cazibe merkezi olabilir. Profesyonel turizm organizasyonlarıyla turist buraya çekilebilir. Bir imparatorluk bakiyesinin yaşadığı bir bölge burası. Turizm destinasyonu olarak çok önemli bir nokta olabilir. Bu varlıkları değerlendirmek gerekir. Hem mülki idare hem belediye bu konuda çaba gösteriyor bizde kurul üyeleri olarak her zaman destekledik” dedi.

“Tabiat insanla değer kazanıyor”

Dünyanın birçok bölgesini gezdiğini hatırlatan Başkan, “Türkiye’miz başlı başına bir değer. Tabiat insanla değer kazanıyor. Burayı insanla doldurmak gerekiyor. Yaşanılabilir kılmak gerekiyor. Restorasyonlarla burayı insanlı hale getirme çabası var. Bizim de katkımız bu yönde” diye konuştu.

Bir gazetecinin mahalleye ulaşımı sağlayan yolla ilgili sorusunu cevaplandıran Başkan, şunları söyledi: “Yolla ilgili kaygımız vardı ama koruma alanı dışında sıcak asfalt bitiyor. Ondan sonra taş döşeme başlıyor. Bu çok güzel ve duyarlı bir uygulama. Ben bu konuda teşekkür ediyorum.”