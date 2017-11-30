TÜGVA’nın Gümüşhane’de yeni başkanı Faruk Demir oldu

olağan genel kurulu yapıldı. Toplantıda Faruk Demir, yeni görevini devraldı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Genel Merkez Teşkilat Bölge Sorumlusu Muhammet Orhan divan başkanı olarak görev aldı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Özer’in de katıldığı toplantıda İl Temsilciliğine atanan Faruk Demir görevi eski İl Temsilcisi Ömer Atalay’dan devraldı.

Toplantıda konuşan yeni Başkan Demir, “Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hz.’lerinin torunları olarak İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur, izzet bulur düsturu ile hareket ederek vakfımızın amaçlarına katkı sağlayarak gençliğimize faydalı olamaya çalışacağız. Genel Başkanımızın da dediği gibi Biz TÜGVA olarak; gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde “genç” tanımını değiştirmek adına yola çıktık. Çıktığımız bu yolda bize bu görevi layık görerek bizi onurlandıran Genel Başkanımız İsmail Emanet’e, yönetimine ve bize her konuda destek sözü veren Belediye Başkanımız Ercan Çimen’e ve bu yolda bana destek veren, beni yalnız bırakmayan siz kıymetli yol arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum” dedi.

TÜGVA’nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulan yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu kaydeden Demir, “Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamayı misyon edinen vakıf medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Genel kurul sonucu oluşan Türkiye Gençlik Vakfı Gümüşhane Temsilciliği Yönetimi şu şekilde: “Faruk Demir-İl Temsilcisi, Yalçın Çağlar Kaya-Teşkilat Koordinatörü, Selami Öktem-Ortaokul koordinatörü, Umut Öztürk-Lise koordinatörü, İbrahim Taş-Yüksek Öğretim Koordinatörü, İbrahim Koç-Çalışan Gençlik Koordinatörü, Canan Karabulut Güvendi-Kadın ve Aile Koordinatörü, Sezer Eleman-Spor Koordinatörü, Buğra Karakoç-Eğitim Koordinatörü, Mehmet Yücel Ergin-Medya İletişim Koordinatörü, Tanju Koyun-İdari İşler Koordinatörü, Aykut Çakır-Yurtlar ve Evler Koordinatörü, Erdal Demir-Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Koordinatörü”