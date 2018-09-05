Türkiye’de bir ilk Zigana Dağı’nda gerçekleştiriliyor

Yollarının yapılmasının ardından yurt içinden ve yurtdışıdan yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkının kış mevsiminde de hizmete açık tutulabilmesi için başlatılan çalışma kapsamında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl fizibilite çalışmaları yapılmış ve bu yıl ihale edilerek yapım çalışmaları yaz başında başlamıştı.

Zigana Dağı’ndan Limni Gölü Tabiat Parkı’na kadar olan yolda 3 kilometrelik kısımda gerçekleştirilen çalışma kapsamında çığ riski olan bölgelerde bugüne kadar kurulan platform yardımıyla 3,5 metre derinliğinde 2 bin delik delinip direkleri monte edilirken bu rakam yıl sonuna kadar 5 bin deliğe ulaşacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Torul Orman İşletme Müdürü Aziz Altınışık, çalışmanın Zigana dağı ile Limni Gölü arasındaki yolun 3 kilometrelik kısmında olduğunu belirterek, “Limni Gölü Tabiat Parkına yoğun turist akını olması nedeniyle Valimiz Okay Memiş, buranın kış turizmine de açık tutulması gerektiğinden hareketle çığ kontrol projesine ihtiyaç duyulduğunu, planlamanın yapılmasını istedi. Bölge müdürlüğümüz fizibilite raporlarını bir yılda çıkardı. İhaleye çıktık. 2 milyon 100 bin TL karşılığı bu yıl yapılacak işleri ihale ettik, çalışmalar devam ediyor” dedi.

3 kilometrelik kısma 5 bin delik delinip direk dikilecek

Proje için belirlenen zeminlere 5 bin tane delik delinip direk dikileceğini, şuana kadar 2 bin deliğin tamamlandığını kaydeden Altınışık, “Delikler 3,5 metre derinliğinde deliniyor. Delindikten sonra çelik konsüllerle beraber çakıldıktan sonra yukarıya doğru çelik bariyerlerle beraber karın akışı ve çığ oluşması engellenecek. Kasım ayının sonuna doğru bu işi bitirmeyi planlıyoruz. Kar bariyerleri, kar köprüleri, çelik bariyerler yapıyoruz. Bu yıl ki programda olmayan ancak planladığımız 200 metrelik kısımda çığ tünelimiz var. Gelecek yıl ihale etmeyi düşünüyoruz. Yapılan bu çalışmalarla Limni Gölü Tabiat Parkı kış boyu burada hazır tutulacak araçla sürekli açık tutulacak” diye konuştu.

“Bölgede ve Türkiye’de ilk yapılan sistemlerden birisi burada. Makinelerin tamamını biz kendimiz üretiyoruz”

Yüklenici firma sahibi İbrahim Tüfek ise sektörde yıllardır seyir terasları, yollar, köprüler yatıklarını hatırlatarak, “Bölgede ve Türkiye’de ilk yapılan sistemlerden birisi bu. 10 delikli, 3-4 metre ankraj delikleriyle halatı, klipsi ve dokuyacağımız tel örgü çok özel bir örgü. Biz şuanda sistemi oturttuk. Avrupa makineleri kendilerinden almamızı istedi. Buradaki işleri yapan makinelerin tamamını biz kendimiz üretiyoruz. Çalışan makineleri, halka ve klips makinelerinin tamamını biz ürettik. Onun için de biraz geç kaldık” ifadelerini kullandı.

“Tek zorluğumuz soğuk ve sis”

Çalışmalardaki tek zorluklarının hava şartları olduğunu, yaz boyu son 15-20 gündür havanın düzgün olduğunu dile getiren Tüfek, “Onun haricinde fırtına ve siste çalıştı personelimiz. Bu da her şekilde olumsuz etkiliyor. 3’ü mühendis 10 usta çalışıyor. Çalışan makinelerin tamamı elektronik. Bu makineleri korumak da büyük sıkıntı. Soğukla da mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.