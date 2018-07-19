Türkiye’nin en büyük şemsiyesi Gümüşhane’de

Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ve geçen yıl Ağustos ayından bugüne yaklaşık 250 bin kişinin faydalandığı Sema Doğan Yaşam Alanının bin kişi kapasiteli düğün ve diğer programların yapıldığı etkinlik alanı su hidroliğiyle açılıp-kapanabilen dev şemsiye ile kapatıldı.

Yaklaşık 7 dakikada açılıp-kapanabilen, 18 metre yüksekliğindeki dev şemsiye toplam 565 metrekare alanı kapatıyor. Isıdan etkilenmeyen ve altında oturanları rahatsız etmeyen, dayanıklı özel bir kumaşla kaplanan şemsiyenin brandası yağmur-kar da geçirmiyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, brandasının alanı 625 metrekare olan şemsiyenin firmadan aldıkları bilgiye göre Türkiye’nin en büyük şemsiyesi olduğunu belirterek, “Bu bizi mutlu etti. İşe başlarken aklımızda yoktu ama firmadan aldığımız bilgiye göre en büyük şemsiye bu. Üzerindeki branda 625 metrekare alana sahip. Bu branda doludan etkilenmiyor, ısıyı aşağıya vermiyor, oldukça dayanıklı. 565 metrekare alanı da kapatıyor. Güneşten, yağmurdan, kardan, doludan etkilenmiyor. Su hidroliğiyle çalışan bir sistem” dedi.

“İnanmayan gelip burayı ölçebilir hem de Sema Doğan Yaşam Alanında neler yaptığımızı görüp, faydalanabilir”

Etkinlik alanında yağışlı ve güneşli günlerde şemsiyenin çok faydalı olacağını dile getiren Başkan Çimen, “İnanmayan gelip burayı ölçebilir hem de Sema Doğan Yaşam Alanında neler yaptığımızı görüp, faydalanabilir. Herkesi Sema Doğan Yaşam Alanına bekliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de buna benzer yer çok azdır”

Sema Doğan Yaşam Alanına gelen insanların tüm ihtiyaçlarını burada giderebildiğini kaydeden Başkan Çimen, “Geçen yıl 30 Ağustos’ta açıldı burası. Başta go-kart ve oyun alanlarımız, bowling salonu, kafeteryalar, sinema salonu, kamelyalarımız, spor alanlarımız, marketimiz, şarküterimiz var. Dinlenmeye ihtiyacı olan, baharı yaşamak isteyen tüm hemşehrilerimiz buradan faydalanabilir. Türkiye’de buna benzer yer çok azdır. İnşallah bir ödül de buradan almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tür hizmetlerin devamının geleceğine değinen Başkan Çimen, Sema Doğan Yaşam Alanının şehrin doğu girişinin olduğu kısmında olduğunu, batı kısmında ve şehir merkezinde de bu tür yaşam alanlarının projelerini hazırladıklarını ve yapacaklarını söyledi.

“Vatandaşlarımız buradan istediği şekilde faydalanabilir”

Açıldığı günden bugüne Sema Doğan Yaşam Alanından 250 bin kişinin faydalandığını kaydeden Çimen, şunları söyledi: “Bunların en az 50 bini sinemaya geldi. İlk defa Gümüşhane’de vizyonda hangi film varsa burada vatandaşlarımız izleyebiliyor. Bunun yanında yine ilk defa bowling salonumuz oldu. 100 binin üzerinde insan bowling oynadı. Vatandaşlarımız en çok belediye hizmeti olarak 25’e yakın kamelyamızı kullandı. Hepsinde barbekü ve elektrik var. Herhangi bir ücret ödemeden rahatlıkla zamanlarını burada geçirebiliyorlar. Bu imkanları da sunuyoruz. İhtiyaçtan doğan kafeterya, şarküteri ve marketi de yaptık ve hizmete sunduk. Buraya gelen bir kişi zamanını rahatlıkla geçirebilir. Burada ayrıca spor alanı da oluşturduk. Basketbol, voleybol sahalarımız aktif. Bunların soyunma odaları ve duşlarını da hizmete geçirdik. Yine etrafına yaklaşık bin metre yürüyüş alanı oluşturduk. Gerçekten güzel bir belediyecilik hizmeti. Vatandaşlarımız buradan istediği şekilde faydalanabilir.”

“Açıldığı günden bugüne dolup taşıyor, şehrin adeta kalbi burada atıyor. Altın kalpli insanların şehrinde o altın kalpli insanlara burası yakışıyor”

Parkla ilgili vatandaşların düşüncelerine de açık olduklarını ifade eden Başkan Çimen, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu yaşam alanının şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta belediye personelimize, burayı yapan firmaya, yapımında emeği geçen hemşehri işadamımız Aydın Doğan’a, milletvekillerimize ve burada bizden desteğini esirgemeyen Valimiz Okay Memiş’e özel olarak teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de milletimize ediyorum. Çünkü açıldığı günden bugüne dolup taşıyor, şehrin adeta kalbi burada atıyor. Altın kalpli insanların şehrinde o altın kalpli insanlara burası yakışıyor.”