Uzman Çavuş kız arkadaşı ile tartıştığı sırada intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Jandarma Komando Asayiş Timi’nde görevli 22 yaşındaki Uzman Çavuş Şahin Can, Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki evinde istirahat ettiği sırada Antalya’daki kız arkadaşıyla whatsapp üzerinden görüntülü konuşmaya başladı. Bu sırada kız arkadaşıyla tartışmaya başladığı iddia edilen Can, beylik silahını çıkararak kafasına tek el ateş etti. Olayı cep telefonunun kamerasından canlı canlı gören kız arkadaşı şoka girerken, kızın ailesi tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verilmesinin ardından Kelkit’teki uzman çavuşun evine çok sayıda ekip gitti.

Yapılan ilk muayenede Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Can’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Can’ın 1 yıldır Kelkit ilçesinde görevli olduğu öğrenildi.