Vali Memiş, İl Genel Meclisine veda etti

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum Valiliği görevine atanan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, İl Genel Meclisi'nin toplantısına katılarak meclis üyelerine veda etti.

“Uyumlu bir çalışma sergiledik, bir liraya 5 liralık iş yaptık”

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan toplantıda 2,5 yıldır Gümüşhane Valiliği görevini yürüttüğünü ve bu süreçte İl Özel İdaresiyle özellikle çok yakından ilgilendiğini kaydeden Vali Memiş, “Başta İl Genel Meclisi Başkanımız Şerif Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Tarafsız ve doğru bilgilendirmeyle bizim burada yaptığımız hizmetlerle bize çok katkı sağladınız. Size çok teşekkür ediyorum. Bütün İl Genel Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Uyumlu bir çalışma sergiledik. 33 milyon lirayla aldığımız Özel İdare bütçesini 65 milyona çıkardık. Bir liraya 5 liralık iş yaptık. Gerçekten çok kolay değil. İl Özel İdaresi Belediyelerden farklı olarak siyasi mülahazalara çok daha açık bir alan olduğunu fark ettim. Biraz şaşırdığımı itiraf edeyim. Özel İdare alanının siyasetin arenası olduğunu Gümüşhane'de gözlemlediğimi ifade etmek isterim” dedi.

“Arkadaşlarımız gece gündüz Türkiye'nin en zor coğrafyalarından birisi olan Gümüşhane'nin kayalık ve dağlık arazisinde hizmet üretti”

Hiçbir çalışma arkadaşıyla kavga etmeden hizmetleri yapmaya gayret ettiğini ifade eden Vali Memiş, “2,5 yıldır işini düzgün yapan, görevini layıkıyla yapan, haramdan uzak durmuş, tarafsızlık ilkesiyle hareket etmiş, bir liranın hesabını yapmış olan Özel İdare personelini ve yöneticilerini savunmaktan zaman zaman yorulduğumu da ifade etmek isterim. Bu arkadaşlarımız gece gündüz Türkiye'nin en zor coğrafyalarından birisi olan Gümüşhane'nin kayalık ve dağlık arazisinde hizmet üretirken çoğu zaman morallerinin bozulduğuna da şahit oldum. Hiçbir zaman küsmedik ve vatandaşın emrinde olduğumuzu ifade ettik. Devlet bize birtakım makam, ünvanlar, yetki ve imkanlar veriyorsa bunları ağalık, paşalık yapalım diye değil, sizlere hizmet olarak dönsün diye veriyor. Bu bilinçle hareket ettik” diye konuştu.

“Göreve geldiğimizde 80 kilometre asfalt yol yapılıyordu. 2,5 yılda 850 kilometreyi geçtik”

Gümüşhane'yi çok sevdiğini ve aldığı tepkilerden de bu mayanın tuttuğunu görmenin vicdan rahatlığı içerisinde olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Vicdanen çok rahat olduğumu özellikle ifade etmek isterim. Eksiklerimiz olabilir. Eğer bir eksik varsa bu eksik benimdir. Eğer bir başarı varsa da bu başarı sizlerindir. Göreve geldiğimizde 80 kilometre asfalt yol yapılıyordu. 2,5 yılda 850 kilometreyi geçtik. 10 katı iş yaptık. Kelkit'te, Şiran'da, Torul'da, Köse'de, Kürtün'de ki eksiklerimizi tamamlamaya gayret ettik. Kırsal alanda kolay değil. Geçtiğimiz yıl kaynak aldık ama bu yıl yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı çok fazla Ankara'dan destek almadık. Bununla yaptığımız hizmetlerde bizlere yardımlarını esirgemeyen Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş'a özellikle teşekkür ediyorum. Siyasi partilerin il başkanlarına teşekkür ediyorum. Bizleri ellerinden geldiği kadar, imkanları ölçüsünde desteklediler” ifadelerini kullandı.

“Belediyelerimizin yaptığı işlerde öncülük etmeye çalıştım”

Bütün ilçelerdeki Belediye Başkanlarının vatandaşlara yapmaya taahhüt ettiği bütün işleri sahiplendiğini ifade eden Vali Memiş, “Tüm belediyeleri ‘benim belediyem' diye kabul ettim. Çünkü harcadığı para kamunun parası. Devlet tek. Kimse cebinden para harcamıyor. Gümüşhane Lisesini gündemden çıkardık. Kaba inşaatı bitmek üzere. Devlet Hastanesinin yolu yılan hikayesine dönmüştü. 2,5 yıl uğraştık. En sonunda başardık. Birtakım şeyler oldu. Öyle dediler, böyle dediler. O konuda zaman zaman biraz yalnız kaldım. Ama bu bir devlet meselesiydi. Hiçkimseye sitemde bulunmadan, şikayet etmeden tek başıma da kalsam mücadeleye devam ettik ve en sonunda diyafram duvar işinin ihalesi yapıldı, bu hafta veya haftaya yer teslimi yapılacak. Yine il merkezinde halk eğitimle ilgili ihale aşamasına geldik. AFAD yerleşkesi daha kağıt üzerindeydi, işe başladık. TOBB İmam Hatip Ortaokulu konuşuluyordu şuanda bitti. KYK yurdunun kabası tamamlanmak üzere. Tarım'ın hizmet binasının ihalesi yapıldı, yer teslimi yapılacak. Belediyemizin yaptığı işlerde öncülük etmeye çalıştım” dedi.

“Genel Sekreterimiz Ekrem Akdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum”

Özel İdare'nin yapısından dolayı her noktada adeta büyükşehir gibi çalıştıklarını dile getiren Vali Memiş, “Eksiklerimiz de olabilir ama yapılan işler de ortada. Bunları yaparken vatandaşın başına kakmadığımıza inanıyorum. Kırmadan, dökmeden yaptığımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimiz Ekrem Akdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum. Yönetim anlayışını çok beğeniyorum. Bir liranın hesabını yaptı. Gerektiğinde ‘Bu olmaz' dediniz. Bu özelliğiniz size daha fazla güvenmemi, daha çok güvenmemi sağladı” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Vali Memiş, konuşmasının sonunda helallik isteyerek, “Ben tüm haklarımı helal ettim. Erzurum'da bir kapınız olduğunu unutmayın” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar da bugüne kadar yaptığı çalışmalar için Vali Memiş'e teşekkür ederek, “Siz Gümüşhane'yi sevdiniz, Gümüşhaneliler de sizi sevdi. İnşallah bu sevgi devam edecek. Bingöl'den gelen ekibin size ilgi ve alakasını görünce sormuştum. Şimdi daha iyi anlıyorum. Aynı sevgiyi Gümüşhaneliler de taşıyor” ifadelerini kullandı.

Vali Memiş, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurumdan ayrıldı.