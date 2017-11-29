Vali Memiş, Kürtün ilçesinde incelemelerde bulundu

İlk olarak ilçeye yeni atanan Kaymakam Ekrem Çeçen’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Memiş, Çeçen’den ilçenin genel durumu, sorunları, devam eden ve planlama aşamasındaki yatırımları hakkında bilgi aldıktan sonra “Burada birliği tesis edeceksiniz. Herkese eşit mesafede olacaksınız. Birilerinin değil ilçe halkının kaymakamı olacaksınız. Belediye başkanına da encümene de muhtarlara da ve vatandaşlara eşit mesafede olacaksınız” tavsiyelerinde bulundu.

Daha sonra hastane yolundaki çalışmalar, kapalı spor salonu ve yeni yapılan sentetik futbol sahasını inceleyen Vali Memiş, spora olan tutkusunu bir kez daha belli ederek burada tüm protokol üyeleriyle birlikte penaltı vuruşları gerçekleştirdi.

“Kürtün, keşfedilmemiş bir cennettir”

Temaslarının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Vali Memiş, amaçlarının Kürtün halkının kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalandırmak olduğunu belirterek, “Kürtün Gümüşhane’nin denize açılan kapısıdır. Çok ciddi potansiyelleri ihtiva eden, gelecekte ümit beklediğimiz yayla turizmi için keşfedilmemiş bir cennettir Kürtün. Bütün köyleri ve yaylaları ile birlikte adeta görülmemiş bir cennet gibi. Bizim turizm potansiyelimizin en yüksek olduğu ilçelerimizden bir tanesi. Örümcek ormanları, yaylaları. Kürtün, coğrafyası en zor olan ilçemiz. Biz inşallah 2018’in ilk aylarından itibaren bütün yollarımızı asfaltlıyoruz. Bunu başaracağız. Kürtünlü hemşerilerimiz aynen diğer ilçelerde olduğu gibi hiçbir bölgeye imrenmeyecekler. Bunun sözünü veriyoruz. Sayın vekillerimizle, kaymakamımız, özel idaremiz, belediye başkanımızla inşallah güzel bir performans göstererek bu hizmetleri yerine getireceğiz” dedi.

“Kürtün yaylalarında yapılaşmaya engel olacağız”

Kürtün yaylalarında yapılaşmaya engel olacaklarını ifade eden Vali Memiş, “Yaylalarda yeni yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Yıkım kararları içinde Ankara’dan gelecek kararları bekliyoruz. Ama yeni yapılaşmaya, temel açmaya müsaade edilmeyecek. Kürtün ve Özkürtün bizim sahile açılış kapımız, adeta vitrinimizdir” ifadelerini kullandı.

“Tirebolu yolu projelendiriliyor”

Torul-Tirebolu Karayolunu takip edeceklerini, bu yıl proje çalışmalarına başlandığını kaydeden Vali Memiş, “Kürtün’de en büyük kamu yatırımlarımızdan bir tanesi Torul-Tirebolu karayolu. Bu yolun standardının yükseltilmesi, virajların azaltılması için proje çalışmalarına başlandı. Bu işi takip edeceğiz. Bizim için çok önemli bir güzergah. Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan güzergah içerisinde zirve geçmeden gidilen tek yol burası. Kürtün’de hep 500-600 rakımla Torul’a iniyorsunuz. Buranın maliyeti biraz yüksek. İnşallah bu çalışmaları yapıyoruz. Bunu da başardığımız takdirde hakikaten alternatif ulaşımlarla Gümüşhane, bütün ilçelerle çok daha ulaşılabilir, Türkiye ve Dünya’ya daha entegre bir yerleşim yolu olacak ve keşfedilmemiş güzelliklerimiz inşallah keşfedilecek ve 80 milyonun hizmetine buralar açılacak” diye konuştu.