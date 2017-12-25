Vali Memiş mahalle muhtarlarıyla buluştu

“Devlet vatandaşından hele de mağduriyet yaşayan vatandaşından imkanlarını esirgemez”

Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir’le birlikte il merkezi ve ArzularKabaköy beldesi mahalle muhtarlarını ağırlayan Vali Memiş, devletin kapısına gelen hiçbir vatandaşı geri çevirmeyeceklerini belirterek, “Bu kapı devlet kapısı ve bu kapıya bir şekilde ‘ihtiyacım var’ deyip de geldiyse insanlarımız bu insanlarımızı geri çevirmeyeceğiz. Devlet vatandaşından hele de mağduriyet yaşayan vatandaşından imkanlarını esirgemez. Devleti devlet yapan en önemli özelliklerinden birisi muhtaç olduğunu söylediği vatandaşlarının yanında olmasıdır” dedi.

“Bu kapıya geliyorsa boş çevirmeyeceğiz”

Gümüşhane’de yaşayan vatandaşların zaten her daim devletinin yanında olduğunu ve devlete olan görevlerini yerine getiren vatandaşlar olduğunun altını çizen Vali Memiş, “Bu kapıya geliyorsa boş çevirmeyeceğiz” diyerek özellikle rutin yardımlar haricinde özel projeler yapılmasını istedi.

“Gümüşhane bir üniversite kenti”

Konuşmasında üniversite öğrencilerine ayrı bir başlık açan Vali Memiş, “Nüfusumuz üniversite öğrencileri sayesinde artacak. Gümüşhane bir üniversite kenti. Üniversite öğrencilerini de kendi nüfusumuzdan göreceğiz. Gümüşhane Üniversitesine gelen öğrencilerimiz çok varlıklı ailelerin çocukları değil. Dolayısıyla vakıftan onlara da yardımcı olmanın çaresine bakacağız” diye konuştu.

“Fakire, fukaraya dağıtırken muslukları kısmayın”

Gümüşhane’nin Türkiye’nin en yaşanılabilir butik illerinden birisi olma hedefi ve hayali olduğunu dile getiren Vali Memiş, “İsraf etmeyin ama kısmayın. Biraz merhametli olun. Açın muslukları. Fakire, fukaraya dağıtırken muslukları kısmayın. Kapımıza gelenleri geri çevirmeyelim. Öğrencilere sahip çıkalım” değerlendirmesinde bulundu.