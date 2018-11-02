Vali Memiş, Özel İdare çalışanlarıyla vedalaştı

“Hepinizle gurur duyuyorum”

Kurumun sosyal tesislerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, birim müdürleri, işçi ve memurlarla bir araya gelen Vali Memiş, “2,5 yıldır birlikte görev yaptık. Hepinizle gurur duyduğumu özellikle belirtmek isterim” dedi.

“2,5 yılda toplamda 850 kilometre asfalt yaptık”

İyi bir ekiple güzel işler yaptıklarını kaydeden Vali Memiş, “Toplamda 850 kilometre asfalt yaptık. İçme suyu ekibimiz ve diğer ekiplerimiz de çok iyi çalıştı. Kırsal alanda adeta bir büyükşehir belediyesi gibi çok az parayla hizmet ettik. Hepinizden Allah razı olsun, hepinizin gözlerinden tek tek öpüyorum. Beni hiç mahcup etmediniz” diye konuştu.

“Gece gündüz çalıştınız”

Bütçe ve imkanları İl Özel İdaresinden çok daha iyi olmasına rağmen Belediyelerin işlerini bile yapar olduklarını ifade eden Vali Memiş, “Gece gündüz çalıştınız. Bizim işimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Biz vatandaşımızı seviyoruz. Ne sizlere ne de vatandaşlarımıza ağalık, paşalık derdine hiç düşmedik. Genel Sekreterimiz Ekrem Akdoğan'ı tüm çalışma ekibiyle birlikte tebrik ediyorum. İnşallah bu tempoyla devam edersiniz. Yapacak daha çok iş var. Ne kadar çalışsak azdır. Hayalim Gümüşhane'nin tüm o dağları taşlarındaki yollarının sıcak asfaltla kaplanması, içme suyu, kanalizasyon sorunlarının tamamlanması ve güzel evleri ve güzel yapılaşması. Civar illerden çok daha iyi durumdayız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresinin her kademesinde görev yapan tüm personelle tek tek tokalaşarak vedalaşan Vali Memiş, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurumdan ayrıldı.