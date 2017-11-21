Vali Memiş Özel İdare’de

Gümüşhane-Samsun arasındaki mesafeden daha uzun olan 450 kilometre gibi rekor sayılabilecek asfaltı köy yollarında yaptıklarını belirten Vali Memiş, bu durumdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da bilgilendirdiğini söyledi.

“Asfalt ekibimizi tatile göndereceğim”

Önümüzdeki sezon kalan asfaltların tamamlanması için çok iyi bir ekip kuracaklarını belirten Vali Memiş, “Asfalt ekibimiz yaz sezonu boyunca durmaksızın köy yollarımızda ilmek ilmek asfalt çalışması yaptı. Bu 450 kilometrelik asfalt başarısında ekibimizin her bir üyesinin alnından akan damla damla terler var. Bizde bu ekibimizi kış sezonuna girilmesi nedeniyle tatile gönderme kararı aldık. Tüm masraflarını ben karşılayacağım ve ekibimizi istedikleri yerde tatile göndereceğim” dedi.

“Geleceğe daha umutla bakan bir Gümüşhane var”

Gümüşhane’de bütün kamu hizmetleri açısından çok iyi durumda olduklarını ifade eden Vali Memiş, “Kişi başına en fazla kamu yatırımı alan iliz. Birçok alanda devlet burada herşeyi yaptı. Geleceğe daha umutla bakan bir Gümüşhane var” diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, ilgili İl Müdürleri, kurumun birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda şehrin eğitimden tarıma, turizmden ulaşım ve su yatırımlarına kadar birçok konu ele alınırken, turizm konusunda Zigana dağı geçidindeki tarihi mekanlarda yapılacak dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı.

Zigana dağında tarihi dönüşüm başladı

Zigana dağındaki dönüşüm projesinin altyapı kısmında çalışmaların başladığı ifade edilen toplantıda yaz aylarıyla birlikte dönüşüm çalışmalarının da başlayacağı, önümüzdeki günlerde turizm konusunda Türkiye’de ki en yetkin kurum ve kuruluşlarla toplantı yapılacağı, 2018 yılı içinde kent merkezindeki Atatürk Caddesinde başlaması planlanan sokak sağlıklaştırması çalışmaları görüşüldü.

“Zigana’yı İsviçre Alplerine çevireceğiz”

Zigana dağında tarihi ipek yolu üzerindeki geçitte kadimden beri tesislerin bulunduğunu belirten Vali Memiş, “Altyapı çalışmaları bitince üst yapıya başlayacağız. Led aydınlatma, dış giydirme, yol boyunca aydınlatma yapılacak. Zigana’yı İsviçre Alplerine çevireceğiz” dedi.

“Elinizi taşın altına koyun, bu işleri biz yapacağız”

Toplantıya katılan İl Müdürlerine “Elinizi taşın altına koyun, bu işleri biz yapacağız” diye seslenen Vali Memiş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile iletişimde olduklarını, kısa süre içerisinde yapılacak toplantının ardından 2017 yılında şehrin 3 turizm merkezini ziyaret eden 300 bin kişinin önümüzdeki yıldan itibaren artmasını planladıklarını ve buna göre planlamaları yaptıklarını söyledi.

“Bu şehirde yaşayan hiçkimse başka şehirlere imrenmeyecek”

İl merkezinde yap-işlet-devret modeliyle yapılacak alışveriş merkezinin tamamlanmasıyla dünya markalarının şehre geleceğini ve Gümüşhane’yi hem dünyaya hem de Türkiye’ye entegre edeceklerini ifade eden Vali Memiş, “Şehre değer katma derdindeyiz. Bu şehirde yaşayan hiçkimse başka şehirlere imrenmeyecek. Gümüşhane’yi dışardan gelenlere de sevdirmek istiyoruz” dedi.

Vali Memiş ve beraberindeki heyet kurumda çalışan işçilerle birlikte yemek yedikten sonra İl Özel İdaresi mülkiyetindeki tarihi Özdenoğlu ve Balyemez Konaklarında incelemelerde bulunduktan sonra İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.