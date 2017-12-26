Vali Memiş şehit aileleriyle yemekte buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yemek şehrin ilk ve tek beş yıldızlı oteli olan Ramada Gümüşhane otelinde gerçekleşti.

Sinevizyon gösterisiyle başlayan programda şehit ailelerine seslenen Vali Memiş, şehit ailelerine ve yakınlarına söylenecek çok söz olmadığını belirterek, “İnsan olarak madde ve manadan yaratıldık. Allah Peygamberlik makamından sonra en yüksek makam olarak şehitleri müjdeliyor. Bizde buna inanıyor ve iman ediyoruz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Gencecik yavrularını bayrağa sarılı şekilde ahirete yolculamanın sabır işi olduğunu belirterek şehit ailelerine Allah’tan sabır dileyen Vali Memiş, “Devlet olarak bizim yapacağımız şehitlerimizin ve onların emaneti olan yakınlarının yanında olmak. Buna gayret ediyoruz, bunun için çabalıyoruz. Ne yapsak azdır. Şehitlerimiz şehit olmadan önce sadece sizin çocuklarınızdı. Ama şehitlik makamından sonra sadece sizin değil yüce Türk milletinin tamamının, bizlerin çocukları. Sizler de o yavrularımızın bizlere, yüce Türk milletine ve devletine emanetisiniz. Onun için biz emanete en iyi şekilde bakmalı ve sizlerin yanında yer almalıyız” ifadelerini kullandı.

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik çalışmaların hala devam ettiğini vurgulayan Vali Memiş, “Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, polislerimiz görevlerine 24 saat esasına göre Türkiye’nin her noktasında devam ediyor. Devlet olmanın gereğiyle bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. 15 Temmuz şehitlerimiz de dahil olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Programa Belediye Başkan Vekili İsmet Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, Vali Yardımcıları Aytaç Akgül ve Ali Arıkan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve eşi Bilge Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan ve eşi İlke Danışan, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Özcan ve şehit aileleri katıldı.