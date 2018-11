Vali Memiş'e veda yemeği

Ramada Gümüşhane Otelinde düzenlenen programda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken bazı misafirler gözyaşlarına hakim olamadı. Programda Gümüşhaneli Şehit Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın kızı tarafından Betül Aktaş tarafından yapılan ve üzerine "Şehit kızı Betül'den Okay amcasına" yazılı not bulunan ebru tablo hediye edildi.

“Bu kente 2,5 yıl boyunca samimiyetle emek verdik”

Programda duygu dolu bir konuşma gerçekleştiren Vali Memiş, 2,5 yıl boyunca Gümüşhane'ye samimiyetle emek verdiklerini, kentin her kesimini sevip, sayıp, benimsediklerini belirterek, “Eşim ve çocuklarım birer Gümüşhane aşığı oldular. Gümüşhane'nin dağlarına, yaylalarına Surviver adını taktılar. Bu dağları bu taşları sevdik. Bu coğrafyanın çocuğuyum. Bu yaylaları, dağları taşları çok seviyoruz. Gönülden emek verdik. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Devlet tek. Herkes kamu kaynağı harcıyor”

Bugüne kadar konuşmalarında ben yerine hep “biz” demeye gayret ettiğini ve birtakım parolalar edindiklerini ifade eden Vali Memiş, “Bizim görevimiz bütün vatandaşlara hizmet etmek. Birtakım parolalar edindik kendimize. Dedik ki Gümüşhane'de yaşayan insanlar başka yerlerde yaşayan insanlara imrenmesin. Bu da kamu hizmetleriyle olacak. Siz kamu hizmetlerini ne kadar iyi sunarsanız vatandaşınız da memnun olur. Bizler yerelde ne kadar hizmet sunarsak sunalım büyük kamu yatırımları olmazsa bir anlamı olmuyor. Son 16 yılda 10 milyarı geçen bir kamu yatırımı var bu şehirde. Adeta barajlar, göletler, tüneller, duble yollar şehriyiz. Ne kadar teşekkür etsek azdır Cumhurbaşkanımız ve onun nezdindeki hükümetlere. Bu hizmetlere sunarken nerelerde eksiklik varsa oralara odaklandık. Devlet tek. Herkes kamu kaynağı harcıyor” diye konuştu.

“Buradaki herkesin emrinde olduk”

Gümüşhane'de göreve geldiği günden beri hep “istişare” kültürüyle hareket etmesinin nedenini de modern kamu yönetiminin en önemli öğelerinden birisi olarak aktaran Vali Memiş, “Biz bütün paydaşlarımızla hep istişare ettik. Kelkit otogarını, Şiran'ın kent meydanını, Köse belediye başkanımızın şehitliğini, Kürtün'de yapılan bütün hizmetleri, Torul'daki cam seyir terasını, Gümüşhane Belediyesinin yaptığı hizmetlerin hepsini sahiplenmeye çalıştık. Belediye Başkanlarımızın vatandaşlarımıza yapmaya taahhüt ettiği işleri kendi işimiz gibi gördük. Bu kentten birşeyler almaya değil, vermeye geldik heybemizde ne varsa. Valizimizi toplayıp gideceğiz. Bunları yaparken o kadar mutlu olduk ki. Mutlu olmanın en büyük faktörlerinden birisi de vermektir. Hiçkimseyi küçümsemedik. Buradaki herkesin emrinde olduk. Yaptığımız bütün kamu harcamalarında kime ekmek ve aş verebilirizin derdinde olduk. Eksiklere odaklanıp kime aş verebiliriz onun derdinde olacağız. Bu bizim kamu yönetimimizi anlayışımız” ifadelerini kullandı.

“Haram yemedik, kimseye kamu kaynağını da peşkeş çekmedik”

Üniversiteye sahip çıkılmasını ve üniversitenin de kente sahip çıkmasını isteyen Vali Memiş, “Haram yemedik, kimseye kamu kaynağını da peşkeş çekmedik. Biz bu kentin valisiyiz, bu kentin hizmetkarıyız. Bütün niyetimiz hep şehre değer katmaktı. Ben buraya tek başıma geldim ve sizler buradaydınız. Belediye başkanlarını halk seçti. İl müdürleri arkadaşlarımızı da ben atamadım. Eskiyle mukayese edildiğinde neler yapıldığını herkes çok iyi biliyor. Özel İdare ekibiniz ve Ekrem Akdoğan'ı özellikle tebrik ediyorum. Devletin 5 kuruşunun hesabını yapan, çoğu zaman bana bile ‘hayır' diyen birisiniz. Onun için sizi ayrıca kutluyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bundan sonra Gümüşhaneli bir neferim”

Kentin ve Türkiye'nin morale ihtiyacı olduğuna da değinen Vali Memiş, “Kamu görevlileri, siyasetle ilgilenenler bu kentin ve bütün Türkiye'nin moralini bozmaması lazım. Onuru, şerefi ve namusuyla yaşayan insanlar bundan çok etkileniyor. Zor şartlar altında yaşayan insanlara ben de Vali olarak baskı uygulasam olur mu? İşini iyi yapmayanlarla ilgili veya suça bulaşanlarla ilgili durum belli. Ama eğer öyle bir şey yoksa insanların moralini bozmamak lazım. Herkes bu kente ve ülkeye hizmet ediyor. Bunu önce kendime söylüyorum. Göreve başladım 15 Temmuz FETÖ darbesiyle karşılaştık. Bu mücadele çok önemli bir mücadele. Bu mücadelede suçluları ayıklamaya çok gayret ettik. Hem ben hem de yargı mensubu arkadaşlarım. Bana öyle şeyler söylediler ki eğer onları dinleseydim şuanda salonun yarısı burada olmazdı. Dinledim, çabuk karar vermedik. Herkesi bir torbaya koymadık. Marka olan şeylerimize sahip çıkmamız lazım. Çok önemli markamız pestil ve köme. O konuda da güzel işler yaptık. yaptık ve gidiyoruz. Valizlerim gitti. Yanımda götürdüğüm hiçbirşey yok. Herşey burada Gümüşhane'de kaldı. Hakkınızı helal edin. Ben hepinizi içtenlikle seviyorum. Benden yana bütün hakkım helali hoş olsun. Bundan sonra Gümüşhaneli bir neferim. Çok güzel hatıralarım var bu şehirde. Bundan sonra Erzurum'da bir kapınız var. Bu kente emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Biz sizi hiçbir zaman unutmayacağız”

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de konuşmasında kendisi için en zor akşamlardan birisi olduğunu belirterek, “Valimizden çok şeyler öğrendik. Okay Memiş derken akla devlet adamı, iyi bir aile reisi, iyi bir baba, iyi bir abi, kardeş geliyor. Küçükle küçük, büyükle büyük. Ben şehrim ve belediye başkanı arkadaşlarım adına valimize hoşgörüsünden dolayı teşekkür ediyorum. Gümüşhane'de ayak basmadığınız yer kalmadı. Biz sizi hiçbir zaman unutmayacağız. İyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir devlet adamını tanıdığımız çok şanslıyım” dedi.

“İyi bir dost kazandık”

Vali Okay Memiş'in şehirle özdeşleştiğini dile getiren Çimen, “Bu şehrin dağlarını, taşını, toprağını, yeşilliklerini sevdiniz. Bir Gümüşhaneli oldunuz. Çocuklarınızı ve hanımefendiyi bu şehre aşık ettiniz. Ben bu şehrin taşlarına hayranım diyordunuz. Bu şehre gelen de ağlar giden de ağlar. Bu zamana kadar ki en zor konuşmalardan birisi bu. İyi bir dost kazandık. Şehrimizi bu kadar iyi şekilde, en güzel şekilde anlatan siz oldunuz. Şehrim adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah sizin gibi dostla daha güzel noktalarda tekrar buluşuruz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” diye konuştu.

“Bizim meslektaşlarımız Erzurum'da sevinç içerisinde Valimizi bekliyorlar”

Mülki İdare Amirleri adına konuşan Vali Yardımcısı Ali Arıkan da emri altında ve birlikte çalışmaktan çok memnun olduklarını belirterek, “Bizim meslektaşlarımız Erzurum'da sevinç içerisinde Valimizi bekliyorlar. Valimizin büyük ve kadim bir şehre vali olarak atanması bizleri gururlandırdı. Kendisinin Gümüşhane için yaptıklarını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Kendisindeki o şevki görünce bizler yerimizde oturmaktan utanıyorduk. Bizleri her zaman motive edici bir güçtü. Hep önümüze güzel hedefler koydu. Başarılarının devamlarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Her tarafta Okay Memiş'in izleri olan projeler var”

İşadamları adına konuşan Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ise Gümüşhane'de 2,5 yıl boyunca koşar adım görev yapan Vali Okay Memiş'e teşekkür ederek, “Söylenecek, kayda değer iz bırakan işler var. Okay Memiş, ilimize geldiği günden itibaren ilimizi özümseyen, kılcal damarlarımıza kadar tahlil eden, ilin bütün eksikliklerini bu benim görev alanımdır-değildir demeden, ilçelerden köylere kadar tamamının fotoğrafını çekerek nereleri yapmamız gerekiyor, nerelerden başlamamız gerekiyor diyerek hızlı bir çalışma temposu içerisine girdi. Sağlıktan eğitime sosyal yaşama kadar ekonomiyle ilgili sorunlarımıza kadar hepsiyle tek tek çözüm odaklı emek verdi, mesai harcadı. Şehrin dinamiklerini bir araya getirdi. Şehrin dinamiklerinin enerjilerini sinerjiye döndürdü. Her tarafta Okay Memiş'in izleri olan projeler var. Bu işler benim görevim değil, belediyelerin görevi de diyebilirdi. Ama bunu demedi, el ele kol kola bu işleri yaptı. İstişare kültürüyle yaptı. İstişareyle Gümüşhane'nin bütün renklerini kucakladı ve bunu ben değil hep birlikte yaptık dedi. Asla bencil olmadı. Her zaman biz yaptık, beraber yaptık hatta siz yaptınız dedi. Bu mantık ve anlayışla, bu sevgiyle işe başlayınca başarı da o zaman geliyor. Gümüşhane'de bıraktığınız hoş sada Gümüşhane'deki her kesmi temsil eden katılanların bu toplantıda da uzun süre konuşulacak. Eserlerinizden istifade ettiğimiz her dakikada buralardan bir Okay Memiş geçti diyeceğiz. Sizde Gümüşhane'yi unutmayacaksınız. Sizlerin Gümüşhane'de bıraktığınız izler kadar Gümüşhanelilerin de bu çalışmalarınıza verdiği karşılıklar sizlerde derin izler bırakmıştır” şeklinde konuştu.

Gümüşhane esnafı adına konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara ise 25 yıldır STK'larda görev yaptığını hatırlatarak, “Valimiz Okay Memiş'in çalışmaları unutulacak değil, sonsuza dek hatırlanacaktır. Unutamayacağımız çok güzel hizmetlere imza atmıştır. Şahsım ve teşkilatım adına ilimize ve ilçelerimize yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Vali Memiş'e hediyeler takdim ederken, Avukat Halim Tarhan Mısırlıoğlu ise Vali Memiş'le ilgili yazdığı beyti katılımcılarla paylaştı.

Yemek programının ardından uzayıp giden sıralar halinde hemen herkes tek tek Vali Memiş'le vedalaştı.

Programa Vali Okay Memiş'in eşi Sibel Memiş, Vali Yardımcıları Ali Arıkan, Aytaç Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Ağır Ceza Reisi Mehmet Soner Sağıroğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş, CHP eski İl Başkanı Bedri Ağaç, STK temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.