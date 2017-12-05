Vali Memiş’ten 2 bin 50 metrede asfalt emekçilerine yemek

Sezon boyunca belirlenen hedef doğrultusunda gece gündüz emek sarf eden asfalt ekibindeki işçiler, mühendisler ve şube müdürleriyle Zigana dağının tarihi İpek yolu güzergahındaki 2 bin 50 metrelik zirvesinde düzenlenen yemek programına Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan katıldı.

Emrah Yılmaz’ın solistliğinde canlı müzik etkinliğinin de yapıldığı programda protokol üyeleriyle işçiler el ele, kol kola horonlar oynayıp, halaylar çekti.

“Bize bir gurur tablosu yaşattınız, hepinizden Allah razı olsun”

Çeşitli zamanlarda diğer personelle de gerçekleşecek olan yemek programının ilkinde yaptığı konuşmada “450 kilometre yoldan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Bu rakamı konuşmamıza vesile olan sizlersiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz” diyerek işçilere seslenen Vali Memiş, “Göreve geldiğim 1,5 yıldan beridir Gümüşhane’ye hizmet etmekle meşgulüz. Başka bir gündemimiz yok. Başka bir amacımız yok. Başka bir niyetimiz de yok. Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Ağaların, paşaların, çıkar, menfaat gruplarının valisi değil köylümüzün, kentlimizin, çiftçimizin, çaycımızın, çobanımızın valisi olmaya çalışıyoruz. İyilerin yanındayız, kötülerin karşısındayız. Gücümüzü vatandaşımızdan, halkımızdan ve hakkımızdan alıyoruz. Gücümüzü başka yerlerden almıyoruz. Nifaktan uzağız. Fitne, fesattan uzak olmaya çalışıyoruz. Fitne fesatı öğrenmedik, duymadık, bilmedik. Bu tür şeylerden de Allah’a sığınırız. Ancak çalışmanın olmadığı, emeğin olmadığı yerde fitne çok olur. Bizim çalıştığımız ilimizde de az sayıda insanların bu tür niyetleri olabilir ama biz her şeye rağmen özel idaremizi gözümüz gibi koruyoruz. Sizlerin hakkını her zaman savunuyoruz. Bu birlik beraberlik neticesinde, sizler sayesinde gururla birtakım şeylerden bahsediyoruz. 450 kilometre yoldan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Bu rakamı konuşmamıza vesile olan sizlersiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Bu sene ilk defa sıcak asfaltın yapımına başladık. Bize bir gurur tablosu yaşattınız, hepinizden Allah razı olsun. Emeğinize sağlık” dedi.

“Kamu kaynağını çarçur etmiyoruz”

Kamu kaynağını çarçur etmediklerini, peşkeş çekmediklerini vurgulayan Vali Memiş, “Başkasına rant olsun diye şey yapmıyoruz. Daha fazla, daha rantabl çalışacağız. 1 liraya 5 liralık iş yapıyoruz. Özel idarenin araçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Valiliğe aldığımız aracı sıfır TL’ye mal ettik. Vali bey bu paraları alıyor da lüks araca biniyor zannetmeyin. Bu aracın 650 bin liralık ÖTV ve KDV’sini ödemedik. 280 bin liraya mal ettik, 20 bin lirada proje parası verdik 300 bin lira. Ve o 300 bin lirayı da merkezi idareden aldığımız ödeneğin 1 yıllık neması. Yani özel idareden 5 kuruş çıkmadı. Bu aracı ben alıp götürmeyeceğim. Makam hizmetlerinde kullanılacak. Kamu kaynağını düzgün kullanıyoruz. Kamu kaynağını 81 vilayetten toplanan verdiden harcıyoruz. Türkü, kürdü, alevisi, sünnisi, sağcısı, solcusu, ilericisi, gericisi kimlerse herkes vergi veriyor bu memlekette ve o toplanan vergileri harcıyoruz. Dolayısıyla onun sorumluluğu daha büyük” diye konuştu.

“Gidemediğin yer senin değildir”

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise “Gidemediğin yer senin değildir” minvalinden hareketle yollarda yapılan çalışmalar ve turizm merkezlerine yapılan yollar için teşekkür etti.

Süleymaniye Mahallesi, Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Limni Gölü yollarında yapılan çalışmaları ve yolların standartlarının en üst seviyeye çıkarılmasının şehir adına mutluluk verdiğini kaydeden Çimen, “Marifet iltifata tabi. Burada birbirimizi ayırmıyoruz. Karşılığını da görüyoruz. Bu nedenle de sizlere teşekkür ediyoruz. Birlikten güç doğuyor. Allah razı olsun. Biz Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin torunlarıyız. O diyor ya ‘Esas olan hizmettir, insan hizmet ettikçe himmete mazhar olur, izzet bulur hem dünya hem ahiret saadetine erişir.’ Bundan daha güzel bir söz var mı? Bu hizmetlerin Gümüşhane’ye gelmesinde Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, değerli bakanlarımız, ilimizin milletvekilleri ve Gümüşhane halkına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu eserler hep sizin eseriniz olarak anlatılacak, anılacak”

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar da Özel İdare çalışanlarının potansiyeline her zaman inandıklarına vurgu yaparak, “Çevre illerden meclis başkanları, meclis üyeleri ve özel idare ekipleri geldiği zaman sizlerin çalışmalarını takdirle karşılamışlardır. Bu güzel çalışmalarınızdan dolayı, Allah sizlerden razı olsun. Bu işlerin nasıl yapıldığını birçok grup bilmez ama bizler görüyoruz. Özellikle yazın gece geç saatlere kadar nasıl bir gayret gösterdiğinizi biliyoruz. Hatta hafta sonları bile o sıcak ortamda, hatta Ramazan ayında, herkes oturduğu yerde oruç tutmayı sıkıntı ederken, sizlerin o ateşin altında nasıl çalıştığınıza hep şahit olduk. Bu yapılanlar sizlerin eseri olacak. Belki bir çoğumuz bu işlerden uzaklaşacak, belki bu dünyadan göçüp gideceğiz ama başta Sayın Valim olmak üzere bu eserler hep sizin eseriniz olarak anlatılacak, anılacak” ifadelerini kullandı.

“Gümüşhane bir kırılma noktası yaşıyor”

Gümüşhane’nin bir kırılma noktası yaşadığını dile getiren Bayraktar, şunları söyledi: “70 bin ton asfalt kullanıldı, Limni’ye, Süleymaniye’ye, Tomara’ya kullanıldı. Turizme yönelik yapılan bu altyapı çalışmaları devrim niteliğinde işlerdir. Şu anda 300 bin turistten söz ediliyor, işte bu kırılma noktasıdır. Sayın Valimiz, ilimize geldiği günden beri koşturuyor, gayret gösteriyor. Bizler, kendisini her zaman minnetle anacağız. Belediyemiz de tarih yazmaya devam ediyor. Yapılan eserleri gördükçe mutlu oluyoruz. Yapılan eserler ortaya çıkmaya başladı. Birliktelik olunca aşılmayacak sorun yoktur. Hepimizin ortak paydası Gümüşhane’dir.”

“Turizm alanlarına, köylere, yaylalara imza attık”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ise turizm alanlarına, köylere, yaylalara imzayı atan çalışanlarına teşekkür ederek, “Özel İdare olarak çalışmalarımız yaparken her zaman ödenek, insan gücü ve makine tek başına yeterli olmuyor. Bir enerji, bir motivasyon lazım. İşte bu enerji ve motivasyon Sayın Valimin destekleriyle gerçekleştiğine sizler şahitsinizdir. Hangi yolda, nerede bir çalışmanız olursa olsun bizzat Sayın Valim kontrol etmiştir, eksiklerimizi tamamlamıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin yanı sıra Sayın Milletvekillerimiz, Sayın İl genel Meclisi Başkanımız, il genel meclisi üyelerimiz, çok güzel birlik ve beraberlik içerisinde çalışmışızdır. Köylerde yaptığımız çalışmaların yanı sıra belediye mücavir alanlarında da görevlerimiz vardı. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımız bize her türlü imkanı ve koordinasyonu sunmuştur. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

İşçiler adına konuşan asfalt şefi Naci Yazıcı da bu yıl hedeflerine kazasız belasız ulaştıklarını, önümüzdeki yıl daha başarılı işler yapmak istediklerini belirterek teşekkür etti.

Yemek programının ardından canlı müzik eşliğinde birlikte türküler söyleyen ekip daha sonra çalınan müzikler eşliğinde halay çekip horon oynayarak sezonun stresini attı.