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24 Kasım 2017 16:43

Vali Memiş’ten ’Bayrak sevdalısı’ minik öğrencilere hediye

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, okul yolu üzerinde her gün Atatürk posterli Türk bayrağına öpüp sarılan çocuklarına hediye verdi.

Vali Memiş’ten ’Bayrak sevdalısı’ minik öğrencilere hediye

24 Kasım 2017 16:43


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda Aysın Rafet Ataç İlkokulu 1.sınıf öğrencileri Tusem Alkan, Zeynep Eslem Yıldız ve Meryem Pir’i sahneye davet eden Vali Memiş, çocukların her birine kendi aldığı hediye paketlerini ve hergün öptükleri dev Türk bayrağını hediye etti.


İçerisinde çocuklar için mont, bot, pantolon, gömlek ve çorak bulunan paketleri hediye eden Vali Memiş, daha sonra çocukların hergün okula giderken öptükleri Atatürk posterli dev Türk bayrağını 3 kez öperek çocuklara teslim etti.


Minik öğrenciler de bayrakları öperek teslim alırken minik öğrencilerin sempatik tavırları dikkat çekti ve salondan bolca alkış aldı. Minik öğrenci Tusem Alkan’ın bayrağı alırken “Artık bolca sarılır, öperim” sözleri ve yüzündeki sevinç ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.


Çocuklara bu duyarlılıkları için teşekkür eden Vali Memiş, “Çocuklarımızı yetiştiren anne babaları ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” diyerek çocuklarla ve aile bireyleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Gümüşhane’de okuluna giderken ve dönerken bir dükkanın kapısındaki Atatürk posterli Türk bayrağını öpen öğrencilerin güvenlik kameralarına yansımış, konu hem medyada hem de sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.




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