Vali Memiş'ten Köse'nin yeni Kaymakamı Canpolat'a ziyaret

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, son kararnameyle Köse Kaymakamlığına atanan Ömer Faruk Canpolat'ı makamında ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu. Vali Memiş, daha sonra ilçedeki kamu yatırımlarını inceledi.

Köse Kaymakamlığında beraberinde Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve diğer yetkililerle Kaymakam Canpolat'la bir süre sohbet eden Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada Köse'nin 14 köyü bulunduğunu ve altyapı olarak en az sorunu olan ilçe olduğunu belirterek, Köse'nin en önemli yatırımının havaalanı olduğunu söyledi.

Kaymakam Canpolat'a havaalanı yapımını iyi takip etmesi gerektiğini belirten Vali Memiş, “Bütün aşamalarını, yüklenici firma ile sürekli irtibat halinde ol. İki yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor ama yüklenici firma ile yaptığımız görüşmede bir yıl içerisinde bitirmeyi planlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da takip ettiği ve önemsediği bir proje. Çalışkan bir belediye başkanımız var, uyumlu bir şekilde çalışacağınızı umut ediyorum. İlçede nerede ise altyapısı hemen hemen tamamlanmış” dedi.

İlçeye gelen kamu görevlilerinin bir an önce gitmemesi için sosyal mekanlar yapılması gerektiğinin altını çizen Vali Memiş, “İnsanlar dört duvar arasında olursa bir an evvel gitmek ister. Küçük sosyal mekanlar yapın, büyük olmasına gerek yok. Ben o eksikliği gördüğüm için Sema Doğan Parkının bir an önce yapılmasında her türlü desteği sağladık. İlla büyük mekanlara gerek yok, insanların aileleri ile birlikte oturacağı mekanlar yeterli olur. Asayiş olayları açısından hemen hemen hiçbir sorun yok. Böyle küçük yerlerde maalesef kendi personelimiz sorunun kendisi olabiliyor, ona lütfen dikkat edin. Hem emniyet hem de jandarma için. Yeni görevin tekrardan hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Şehitlik ve Atıksu Tesisi Ziyaret

Vali Memiş, daha sonra Köse Belediyesi tarafından yaptırılan Köse Şehitliğini ziyaret etti. Burada karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Memiş, şehitlikte devam eden çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Aygün'den bilgi aldı.

İller Bankası destekleriyle yaklaşık 2 milyon 200 bin liraya mal olan Atıksu Arıtma Tesisinde de incelemelerde bulunan Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerin en önemli temel sorunlarının başında kanalizasyon geldiğini belirterek, “Atık suyun arıtılarak arıtılarak doğaya bırakılması çevrenin kirlenmesini önlemektedir. Bu çok önemlidir. Belediye Başkanı Şerif Beyi bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Bunlar bizim daha modern, daha yaşanılabilir kentler olmamızı sağlıyor. Gümüşhane merkezde de Kelkit ilçemizde de var. Bunlar çok güzel şeyler” diye konuştu.