Vali Memiş’ten şehit ailelerine iftar

Şehrin ilk ve tek beş yıldızlı oteli olan Ramada Gümüşhane otelde gerçekleşen iftar programında konuşan Vali Okay Memiş, şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en önemli mertebelerden birisi olduğunu söyledi.

“Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz”

Bu tür acıların ne kadar paylaşılırsa o kadar azaldığını ve yüce Türk milletinin de bu kadirşinaslığı her zaman gösterdiğini kaydeden Vali Memiş, “Sizlerin çocukları, eşleri şehitlik mertebesinden önce sadece sizlere aitti ama şehadet mertebesinden sonra artık bizim çocuklarımız, yüce Türk milletine ve devletine emanet olmuşlardır. Yani sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Devlet her zaman sizin yanınızdadır. Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduğumuzu sizler zaten biliyorsunuz. Şehitlerimize layık olmak için çalışıyoruz. Ahirete göçtüğümüzde şehitlerimize mahcup olmamak için çalışıyoruz. Bu ülkenin vatanıyla birlikte bölünmez bütünlüğüne yönelik çabalarımız da devam edecek. Bu uğurda başka şehadetler de olacaktır. Ama bulunduğumuz coğrafya itibariyle bu mücadelemiz devam ediyor” dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de konuşmasında şehit ailesi olmanın anne ve babalar için yürek yakıcı bir durum olduğunu fakat bu dünyada edinilebilecek en büyük unvanlardan birisi olduğunu belirterek şehit ailelerine Allah’tan sabır diledi.

“En yüce mertebelerden birisi şehitlik”

Türk milleti için özellikle şehitlik mertebesinin erişilmesi en yüce mertebelerden birisi olduğuna değinen Akgül, “Düşmanlarımızın bizlerle mücadele ederken en büyük korkusu bizlerin gözünü kırpmadan ölümüne cephede savaşıyor olmasıdır. Bunun en basit örneğini en yakın zamanda 15 Temmuz’da ülkemiz üzerinde girişimde bulunan hain FETÖ terör örgütünün ülkemizi işgal amacıyla yaptığı darbe girişiminde bu millet tanka, topa, kurşuna karşı göğsünü siper etti. Alanlar bombalanırken o insanlarımız görevi olmamasına rağmen o topların, kurşunların üzerine vatanını korumak için cesaretle gitti. Hiçbir millete göremezsiniz ki rezidansın üzerinden parke taşıyla uçağı düşürmeye çalışan bir vatandaşı. Bu Türk’ten başkası olamaz” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise “Bizim bugün burada var oluş sebebimiz şehitlerimizdir ve onları büyüten analar ve babalarıdır” diyerek şehit aileleri, gaziler ve ailelerine teşekkür etti.

Başkan Çimen’den şehit çocuklarına bisiklet, şehit ve gazi ailelerine TOKİ konutlarında öncelik müjdesi

Başkan Çimen konuşmasında tüm şehit ve gazi yakınlarının bisiklet sürebilecek yaşta ki çocuklarının hepsine bisiklet hediye edeceklerini ve yeni yapılan TOKİ konutlarındaki sosyal konutlarda da şehit ve gazi yakınlarına öncelik sağlayacaklarının müjdesini verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Numan Orhan’ın konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların yapılmasıyla program son buldu. Etkinliğin sonunda Vali Memiş, kapıda tüm konuklarını tek tek uğurladı.

Programa Vali Memiş ve eşi Sibel Memiş, Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, Vali Yardımcıları Ali Arıkan, Aytaç Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan ve eşi İlke Danışan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.