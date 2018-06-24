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24 Haziran 2018 13:44

Yaptığı seçim çalışmasının sonucu göremedi

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İl Disiplin Kurulu Başkanı ve önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Recep Eleman (55), son yolculuğuna uğurlandı.

Yaptığı seçim çalışmasının sonucu göremedi

24 Haziran 2018 13:44

Eleman, seçim çalışmalarını yaptığı 24 Haziran seçiminde toprağa verildi.


Günlük hayatına devam ederken 19 Haziran akşamı şiddetli baş ağrısı ve yüksek tansiyon nedeniyle Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil servisine müracaat eden ardından beyin kanaması teşhisiyle Trabzon’a sevk edilen Eleman, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde uygulanan tedavilere cevap vermeyen Eleman, hayatını kaybetti.


Eleman’ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Kemaliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Emirler mezarlığında toprağa verildi.


Eleman’ın cenaze namazına Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, İYİ Parti Milletvekili adayı Ali Ateş, Saadet Partisi (SP) Milletvekili adayı Akın Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Merkeze bağlı Aktutan köyünden olan iki çocuk babası Eleman, TEDAŞ’tan geçtiğimiz yıllarda emekli olmuştu.




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