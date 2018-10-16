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Yeni Zigana Tüneli'nde havalandırma şaftları imalatı tünel çalışmalarını yavaşlatıyor

Dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan yeni Zigana Tünelinde kazı işleri yüzde 48 oranında tamamlandı.

Dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan yeni Zigana Tünelinde kazı işleri yüzde 48 oranında tamamlandı.


Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, Gümüşhane'de katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Yeni Zigana Tüneli projesinin uluslararası ve milli bir proje olduğunu belirterek “14,5 kilometre çift tüp projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemizin en önemli özelliklerinden birisi Zigana dağının yüksek rakımlarını aşmak zorunda kalmayacağız, eski tünele göre yaklaşık 700 metrelik kot kazanılmış olacak” dedi.



İlk defa yeni bir teknik deneniyor


Tünelde 3 ana, 2 tali havalandırma şaftı olduğunu kaydeden Bayramçavuş, “Zigana tünelinde ilk defa bir teknik deneniyor. Şaft direk yüzeye çıkmıyor. Yüzeye çıkmadan yağmur, rüzgardan etkilenmeden yatay olarak yüzeye çıkıyor. Klima gibi çalışacak. Dolayısıyla direk şaftın içerisinde yağmur, kar inmemiş olacak. Performansı çok yüksek olan şaft olacak” diye konuştu.



“Gümüşhane tarafında şaftlar nedeniyle çalışma askıya alındı”


Toplam uzunluğu olan 14 bin 533 metre olan tünelin Gümüşhane tarafında her iki tüpte 4 kilometre, Trabzon tarafından da her iki tüpte 3 kilometre ilerlendiğini ifade eden Bayramçavuş, “Gümüşhane tarafından şaft imalatından dolayı ana aynada ilerleme askıya alındı. Şaftlar tamamlandıktan sonra ilerleme devam edecek” şeklinde konuştu.


Bayramçavuş, yeni Zigana Tüneli'nin yanısıra Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün tünellerinde çalışmaların devam ettiğini, İkisu-Şiran yolunu 17 kilometre kısaltacak olan 5,5 kilometrelik Tersun tünelinin proje ihalesinin yapıldığını ve sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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