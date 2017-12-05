Yolunu şaşırıp ilçeye inen dağ keçisini polisler doğaya bıraktı

Edinilen bilgiye göre, dün akşamüzeri yolunu şaşırarak ilçe merkezine inen 2 dağ keçisinden birisi yolunu bulup geri dönemedi. İlçe merkezinden hızla geçen keçiler vatandaşlar tarafından da görüntülenirken, keçilerin kurak geçen sonbahar mevsimi nedeniyle su içmeye ilçe merkezine indiği değerlendiriliyor.

Keçilerden birisi tarihi Torul köprüsünden suya atlayarak kaçarken, bir türlü yolu bulup gidemeyen diğer keçi ise vatandaşlar ve polisler tarafından yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Veteriner hekimde sağlık kontrolü yaptırılan dağ keçisi daha sonra emniyet görevlileri tarafından ekip arabasıyla dağa çıkarılarak “Hadi hoşça kal, annene git” sözleriyle doğaya salındı.