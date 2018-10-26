Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin en önemli geçitlerinden birisi olan ve dünyanın en uzun ikinci tünelinin inşaatının sürdüğü Zigana Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Yağan karın ardından Zigana Dağı beyaza büründü.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Zigana Dağında dün geceden beri etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekiplerinin dün geceden beri yoğun çalışma yaptığı yolda yağmur yağışının ardından başlayan kar yağışı sırasında yola sık sık kaya düşerken yetkililer bu konuda vatandaşları özellikle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yol kenarında ve ağaçların üzerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aşarken, çok sayıda vatandaş tünel çıkışındaki geniş alandan vadinin manzarasını izlemek ve ölümsüzleştirmek için duruyor.

Trabzon'dan Gümüşhane'deki TOKİ inşaatında çalışmak üzere arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan Murat Paslı, Zigana Dağı'ndaki tünel çıkışında kar yağışının ardından beyaza bürünen bölgede bol bol selfie ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kar, kış demeden ekmek paralarının, işlerinin peşinde olduklarını kaydeden Paslı, “Zigana Dağı'na bu gece kar yağdı. Dün giderken yağmur vardı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olmuş yağış. Bizde arkadaşlarla anın tadını çıkaralım dedik. Kar çiğneyelim, kar bize gelmezse biz kara gidelim misali dedik. Yollar açık. Dün gelirken taşlar düşmüştü yola. Ama Karayolları ekipleri çalışarak hemen açtı. Hatta 1-2 tehlike de atlattık” dedi.

Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki Zigana geçidini kullanan vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunan Paslı, “Yavaş gitmekte fayda var Zigana Dağında. Çünkü tehlikeli, virajlı, dik bir yol. Heyelan tehlikesi de çok fazla. İnsanlar biraz yavaş gitse çok iyi olur” şeklinde konuştu.