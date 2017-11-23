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23 Kasım 2017 14:31

Zigana Dağı Geçidi’nde beyaz korku

Kış mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan ve Türkiye’nin en zorlu geçitlerinden Zigana Dağı Geçidi’nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Zigana Dağı Geçidi’nde beyaz korku

23 Kasım 2017 14:31


Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana dağı tipisiyle ve sisiyle kış mevsiminde sürücülerin korkusu oluyor.


Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki Zigana dağı geçidinde dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yol kenarına park etmek zorunda kalırken, Karayolları ekiplerinin sürekli müdahalesine rağmen ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.


Gün içerisinde kayarak yolu kapatan araçlar yüzünden zaman zaman uzun süreli kesintilerin yaşandığı Zigana Geçidi’nde çok sayıda sürücü zincir sarmak zorunda kalırken, bazı sürücüler yol kenarına park ederek yolun tamamen açılmasını bekledi.


Sabah 5’ten beri Köstere mevkii yeni Zigana Tüneli şantiyesi yakınlarında yol kenarına aracını park ettiğini belirten Adapazarlı TIR şoförü Hasan Ali Ayar, “Trabzon’a yük taşıyordum. Zincirde olmasına rağmen çıkamayız diye gitmiyoruz. Gidenler de zaten yolda kalıyor” dedi.




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