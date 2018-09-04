Zigana dağında eşsiz günbatımı manzaraları

Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki önemini koruyan ve Rumca ‘Geçit’ anlamına gelen Zigana dağının zirvelerinden izlenen gün batımı manzaraları sisle buluşunca izleyenlere büyüleyici görüntüler oluşturuyor.

Çok eski yıllarda kış aylarında ki olumsuz hava koşulları ve geçit vermeyen yolları nedeniyle ticaret yapanların dağı aşmanın güçlüğünü belirtmek için ‘Zigana’da hayatta kalmaya bak’ diyerek birbirini uyardığı Zigana geçidinin en yüksek noktalarından birisi olan Alas tepesinde akşam saatlerinde gün batarken güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sunuyor.

Dört mevsim ayrı güzelliklere sahip bulunan coğrafyada sonbaharın ilk günlerinde gün batımı sırasında ormanların yeşiline karışan sarı, kırmızı başta olmak üzere renk cümbüşü meydana gelirken, Karadeniz’e doğru birbiri ardına dizilen sıradağlar ise ayrı bir güzellik katıyor.