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22 Aralık 2016 11:02

Zigana Geçidi’nden kış manzaraları

Zigana Geçidi’nden kış manzaraları

22 Aralık 2016 11:02

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı Geçidi’nde beyaz esaret yerini beyaz güzelliğe bıraktı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ardından birkaç gün için sürücülere korkulu anlar yaşatan bölgede yağışın durması ve güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan bin 820 metre rakımdaki tünelin her iki ucunda da derin bir vadi manzarası ve çam ağaçları estetik bir görüntü meydana getirirken, Trabzon ve Gümüşhane’den çok sayıda vatandaş toplam bin 702 metre uzunluğundaki tünelin her iki çıkış noktasında da ortaya çıkan eşsiz manzara için bölgeye akın ediyor.
Sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen soğuğa rağmen bu manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda vatandaş araçlarını kalın kar kütlelerinin bulunduğu yol kenarlarına park ederek, sevdikleri ve arkadaşlarıyla birlikte özçekim yapıyor.



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