Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı’nda kurulu bulunan ve uzun yıllar Doğu Karadeniz’in tek kayak merkezi olarak hizmet veren Zigana Kayak Merkezi, Muzaffer Demirhan Pistinin doğalgaz için yarılmasının üzerinden 40 gün geçmesine rağmen halen bir çalışma yapılmaması tepkilere neden oluyor.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından doğalgaz götürülmesi için yaklaşık 40 gün önce olaylı bir şekilde Zigana Kayak Merkezi’nin pisti ve turizm yatırım alanının ortasından iş makinesiyle tahribat yapılmış ve konu Gümüşhane kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Olayın yerel basına yansımasının ardından Bakanlar Kurulu tarafından 1991 ’Zigana Kış Turizm Merkezi’ olarak ilan edilen bölgeye gelen ilgili kurum müdürleri doğalgaz boru hattı güzergahının hem Zigana Kış Turizm Merkezi hem de Muzaffer Demirhan Kayak Pisti’nin dışına alınarak değiştirilmesi, pistte yapılan tahribatın ise en kısa zamanda BOTAŞ tarafından giderilmesini kararlaştırmıştı.

"Gümüşhane turizmine dinamit konuluyor”

Her yıl hem yaz hem de kış aylarında yüz binlerce kişinin uğrak yeri olan bölgede doğalgaz boru hattının turizm alanı ve kayak pistinden geçirilecek olması kamuoyunda ’Gümüşhane turizmine dinamit konuluyor’ değerlendirilmelerine neden olurken, Zigana Zigana Gümüşkayak Yaylakent işletmecisi Mehmet Eroğlu, yaklaşan kayak sezonu öncesinde tahribatın giderilmediği gibi pist alanındaki boruların ve hafriyatın da kaldırılmadığını söyledi.

"Tüm ikazlarımıza rağmen pisti dozerle yardılar”

Eroğlu, olay günü firma yetkilileriyle yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz ay bu arkadaşlar dağı yarıp gelirken ben görünce arkadaşlarla beraber müdahale ettim. ‘Buraları atlayın sonra ne yapacaksanız yapın. Dozerle buraları tahrip edecekseniz sonra tekrar boruları koyarken tahrip edeceksiniz’ dedim. Adam bana ‘Ben devletim geçerim’ dedi. Ben de ‘Devlet böyle demiyor, devlet vatandaşı mağdur etmeden geçeceksin diyor’ dedim. Bu süreçte biraz tartıştık. Daha sonra jandarmayı aradılar. Biz durumu izah ettik. Ondan sonda adam dozerini başında bir yetkiliyle vurdu gitti. Jandarma buraya geldikten sonra yardı pisti. Bizim de daha olaya müdahale etme şansımız kalmadı.”

"40 günü geçti ama ne gelen var ne giden”

Bölgede çok ciddi sıkıntılar olduğunu ve sezonun da yaklaştığını kaydeden Eroğlu, bir an önce pistin düzeltilmesi gerektiğini, üzerindeki hafriyatın kaldırılıp tesviye edilerek çim ekilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Kaldıracaklarını söylediler ama bekliyoruz. 40 günü geçti ama ne gelen var ne giden. Kurum müdürlerimiz geldiği zaman da beraber konuştuk. O gün hattın piste denk gelen kısmında yerinin değişeceğini söylemişlerdi. Pisti bir an önce yapacaklarını söylediler ama henüz bir çalışma yok” dedi.

Pistte çim olduğu zaman az kar olsa bile kayılabildiğini fakat şimdi o durumun imkansız hale geldiğini vurgulayan Eroğlu, bir an önce Muzaffer Demirhan pistinin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

"Ben müdahale ettim olmadı, kurum olarak da müdahale edildi yine gelişme yok”

İşletmeci olarak vatandaşla karşı karşıya geldiği zaman sıkıntı olduğunu, bu nedenle de ilgili kuruma bu konuda talepte bulunacağını ifade eden Eroğlu, “Ben müdahale ettim olmadı, kurum olarak da müdahale edildi yine gelişme yok. Benim şimdi ne yapmam gerekir? Gençlik Spor Müdürlüğüne bu konuda talepte bulunacağım. Gerekirse çalışma yaparken biz de onlara yardımcı oluruz. Buradan sadece biz değil bizim gibi bir sürü işletme faydalanıyor” diye konuştu.

BOTAŞ tarafından 27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ’Beşikdüzü OSB Doğalgaz Boru Hattı Yapımı’ ihalesi sonrası Haziran ayı sonundan itibaren ilgili firma tarafından 108,37 kilometre uzunluğundaki hat için Sarıtaş Yaylası’ndan başlayan çalışmalar Cami Boğazı, Zigana Dağı ve Kadırga Yaylası üzerinden devam ediyor.