Zigana'da dönüşüm devam ediyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı geçidinde uzun yıllardır vatandaşlara hizmet veren tesislerin olduğu kısımda başlatılan sokak sağlıklaştırması çalışmasında son aşamaya gelindi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) sosyal destek projesi hibesiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan çalışma kapsamında geçidin çehresi 3 aylık çalışma sonrasında değiştirildi.

Proje kapsamında bölgedeki 7 adet dükkan ve caminin alüminyum cotta ve mekanik doğal traverten cephe kaplaması, tüm dükkanların çatı ve çatı yalıtımı ile alüminyum trapez çatı kaplaması, oyun parkı ve pergola kamelya, oturma alanları, etrafına ahşap çit, ahşap çiçeklik, ahşap çöp kovası, parke kaplamaları, bina dış cephe aydınlatmaları, taş duvar ve ferforje imalatları, mevcut diğer binalarını dış cephe boyaları ile 3 adet çeşme yapıldı.

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram ve ilgili şube müdürleri ve teknik personelle çalışmaları inceleyen Vali Memiş, bölgede çok uzun yıllardan beri esnaflık yapan vatandaşlarla çalışmaları istişare etti.

“Zigana dağı enerjisi çok yüksek bir yer”

Zigana'ya her geldiklerinde adeta büyülendiklerini ifadede eden Vali Memiş, “Doğa şartları çok zor ve çetrefilli ama bununla birlikte adeta kendine çeken bir coğrafya burası. Dünyada bazı yerlerin enerjisi yüksektir. Zigana dağı da enerjisi çok yüksek bir yer. Manzarasıyla, doğal güzellikleriyle herkesi büyülüyor, herkesi kendine çekiyor. Yüz binler buraya geliyor. İnşallah milyonları bulacağız. Şimdi sıra işletmecilerde. Sadece et restoranı değil, kafesiyle, temizliğiyle örnek olmalı” dedi.

Zigana'nın Türkiye'nin ve Karadeniz bölgesinin özellikle tanıdığı, bildiği ve hayranlık duyduğu bir bölge olduğunu ifade eden Vali Memiş, Karadeniz bölgesinde hem Gümüşhanelilerin hem de sahil kesimindeki tüm şehirlerde yaşayan vatandaşların bildiği çok önemli bir güzergah olduğunu belirterek, “Bu güzergahta tarihi İpek Yolu buradan geçiyordu. Şimdi yaklaşık 2 kilometre daha aşağıdan geçiyor. Dünyanın en uzun ikinci tüneli olan Yeni Zigana tüneli de bu dağın yaklaşık 700 metre altında inşaatı devam ediyor. Yarılanmış durumda. 14,5 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli yapılıyor. Bu dağın güzelliği, bu dağın ihtişamı ve bu dağın cazibesi hala devam ediyor. Çünkü sahile neredeyse yarım saat mesafede. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası” diye konuştu.

“Son derece güzel ve cazip bir yer haline geldi”

Göreve geldiğinde bu bölgedeki binaların durumunu çok beğenmediklerini ve hemen harekete geçerek dükkan sahipleriyle konuştuklarını, binaların yenilenmesi ve sokak sağlıklaştırması yapılması maksadıyla girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Vali Memiş, “İl Özel İdaremiz ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz marifetiyle bir proje geliştirdik. Kaynağını da TANAP Genel Müdürlüğünden temin ettik. TANAP bizim ilimiz sınırlarından geçmekte. TANAP Genel Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimize yaklaşık 1,5 milyon liralık proje karşılığı yardımda bulundular. Oradan temin ettiğimiz kaynakla bu sokak sağlıklaştırmasını başlattık ve başardık. Ben onun için TANAP Genel Müdürümüz Saltuk Düzyol'a çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çocuk parkıyla, görsel güzelliğiyle son derece güzel ve cazip bir yer haline geldi” şeklinde konuştu.

“İşlenmemiş kuzu etinin en lezzetli durağı Zigana”

Türkiye'de işlenmemiş kuzu etinin en sağlıklı ve en lezzetli yenileceği noktanın Zigana Dağı olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Bilenler biliyor ama bilmeyenler için bütün hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Buradaki tesislerimiz çok daha hijyenik şartlarda, çok daha temiz, çok daha gelen insanların memnun olacağı şartlarda hizmet vermeye devam edecekler. Bu çalışmaları yapan İl Özel İdaresi ekibimizi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekibimizi kutluyorum. Yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Buradaki esnafımıza teşekkür ediyorum sabrettiler ve bu güzellikleri buraya yapmamıza müsaade ettiler” ifadelerini kullandı.

“Herkesi Zigana'ya davet ediyorum”

Zigana Geçidi'nin yılın 4 mevsimi ayrı bir güzellikte olduğunu belirterek herkesi Zigana'ya davet eden Vali Memiş, “Gümüşhane kamu hizmetleri açısından rekorlara koşuyor. Göreve başladığımızda 100 binleri zor yakalıyorduk günü birlik turist açısından şuanda 600 bini geçtik. Zigana Dağı, Limni Gölü, Torul Kalesi Cam Seyir Terası, Karaca Mağarası, Süleymaniye Mahallesi, Tomara Şelalesi, Örümcek ormanlarıyla altyapısıyla birlikte turizme hazır bir Gümüşhane var. Karadeniz bölgesinde tek başına en az 1 hafta, 10 gün rahatlıkla gezilebilecek çok önemli yerlerimiz var. Buralardaki altyapıları tamamladık, tamamlamaya devam ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizi, 81 ilde yaşayan bütün vatandaşlarımızı ilimize ve bölgemize davet ediyoruz. Türkiye'nin en kaliteli ve en lezzetli pestil ve kömesi Gümüşhane'de üretiliyor. Sironuyla, organik ürünleriyle, meyvesiyle, sebzesiyle görmeye değer bir ilimiz var. Çok ümitliyiz. Çok ta keyifliyiz. Çünkü yapılan büyük yatırımlarla birlikte yerel yöneticiler olarak yaptığımız yatırımlar artık meyvesini vermeye başladı” dedi.