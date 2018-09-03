Zigana’nın Ormanları ondan soruluyor

Görev sahası Torul ve Kürtün ilçeleri olan Torul Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan bir çocuk annesi Karslıoğlu, 82 bin hektar ormanlık alandan sorumlu olan kurumda çalışan tek kadın orman mühendisi.

Kuruma bağlı Zigana İşletme Şefi olarak görev yapan ve görevi gereği sık sık ormanlık alanlara giden, kesim sahaları ve diğer çalışmaları denetleyen Karslıoğlu, mesleğe ilk başladığı şehir olan Gümüşhane’de kendisi gibi orman mühendisi olan ve aynı kurumda çalıştığı eşi Şener Karslıoğlu ile birlikte görev yapıyor.

Trabzonlu olduğunu ve hiç köy hayatı yaşamadığı için ilk başlarda zorlandığını kaydeden Karslıoğlu, “Mesleğin zorluklarını ilk başlarda çok yaşadım. Çünkü ben köyde büyümedim. Ormanda yürümek benim için çok zor oldu ilk başta. Ama düşe kalka zamanla alışıyor ve mesleği seviyorsunuz. Bayan mühendislere de tavsiyem korkmasınlar. Kendilerine güvendikçe işin üstesinden gelebilirler” dedi.

“Bu meslek aklımda yoktu, zamanla doğa ve yeşil sizi içine alıyor”

Eşi ve Torul Orman İşletme Müdürü Aziz Altınışık’ın her konuda kendisine destek olması nedeniyle şanslı olduğunu söyleyen Karslıoğlu, “Müdürüm ve eşim bana her zaman destek oldular. Beraber uyum içerisinde çalıştık. Aslında bu meslek aklımda yoktu. Hiç bilmeden bu mesleğe başladım. Zamanla doğa ve yeşil sizi içine alıyor. İster istemez seviyorsunuz” diye konuştu.

Zigana dağındaki 154 numaralı üretim bölmesinde denetlemelerde bulunan, kesilecek ağaçları damgalayan Karslıoğlu, “Ormancılık faaliyetleri olarak yollarımız, sanat yapılarımız var. Ayrıca Torul Kalesinde B tipi mesire yeri olarak Cam Seyir Terasımız var. Ağaçlandırma çalışmalarımız, rehabilitasyon çalışmalarımız var. Ormanın kapalılık durumuna göre ağaçlara bakım uyguluyoruz. Devrik, yaralı, böcekli ağaçlar varsa ilk önce bunlara öncelik veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kesilecek ağaçları işaretlemek için damgalarken ne hissediyorsunuz?” sorusunu cevaplandıran Karslıoğlu, “İlk başta zorlanıyorsunuz. Çünkü o da bir can neticede. Ama diğer ağaçların yaşaması için birkaçını elemek zorundasınız” diye cevap verdi.

Gümüşhane’nin iklimi ve coğrafyası itibariyle fazla yangını olan bir bölge olmadığını fakat yine de vatandaşlardan konuda duyarlı olmalarını isteyen Karslıoğlu, “Bizim için orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. En ufak bir yangın gördüklerinde Alo 177 ihbar hattına bildirmelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.