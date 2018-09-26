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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Gümüşhanespor: 1 - Silivrispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu müsabakasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Silivrispor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


9. dakikada organize gelişen Gümüşhanespor atağında Azad-Hüseyin-Kuzey üçgeninde, topla son buluşan Kuzey Doğru'nun sert vuruşu az farkla yandan auta gitti.


24. dakikada orta sahadan hızlı başlayan Gümüşhanespor atağında Fatih Kamacı'nın ceza sahası yayı üzerinden şutunda defanstan seken topu iyi takip eden Onur Yıldız kaleciden sıyrıldığı anda yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Serdar Ümit Deniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


57. dakikada hızlı gelişen Silivrispor atağında Vahit Yaşar'ın pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Taner Gürsoy'un orta-şut karışımı vuruşunu kaleci Mesut Balkan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


89. dakikada gelişen Gümüşhanespor kontra atağında Onur Yıldız'ın ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Kadir Arı'nın plase vuruşunu kaleci Burak Kapan ayaklarıyla kornere çeldi.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Batuhan Gültek, Emir Eray Eyisoy, Özcan Sultanoğlu


Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Yusuf Kılıç, Serdar Ümit Deniz, Tufan Kelleci, Onur Yıldız, Azad Kevin Odabaşı, Kuzey Doğru (Burak Kaan Kelleci dk. 71), Fatih Kamacı, (Hüseyin Çolak dk. 87), Hüseyin Altuğ Taş (Kadir Arı dk. 63), Tugay Özcan, Mehmet Cansın Çiçek


Yedekler: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Burak Demireğen, Alparslan Fidan


Teknik Direktör: Ziya Doğan


Silivrispor: Burak Kapan, Metin İlhan, Gökhan Demir, Ekrem Sarıçam (Hüseyin Eray Karataş dk. 46), Ufuk Can Engin (Sertaç Gökaltın dk. 65), Barış Sinan Üstün (Kadir Bilimlier dk. 87 ?), Vahit Yaşar, Selçuk Çalışır, Enes Subaşı, Taner Gürsoy, Sait Öner


Yedekler: Mert Danışmaz, Yunus Yaşar, Sercan Besler, Fırat Aslan


Teknik Direktör: Kadir Akbulut


Gol: Serdar Ümit Deniz (Pen. dk. 24) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Kuzey Doğru, Yusuf Kılıç, Mesut Balkan (Gümüşhanespor), Selçuk Çalışır, Vahit Yaşar (Silivripor)

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