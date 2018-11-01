Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 5 - Giresunspor: 7

tur müsabakasında Gümüşhanespor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta penaltılarla 7-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar:

11.dakikada Giresunspor defansının uzaklaştıramadığı topu kapan Yunus Emre Yalçın bir anda defansın arkasına sarktı. Kaleci Anıl ile karşı karşıya kalan Yunus Emre Ceza sahasına girdiği anda kendini yerde bulunca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Serdar Ümit Deniz topu ağlara gönderdi.

13.dakikada bu kez Gümüşhanespor defansı duraklayınca konuk ekip golü beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Muhammet Reis'in ara pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Said Id Azza, net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

28.dakikada orta alandan gelişen ve Muhammet Reis'in sürüklediği Giresunspor atağında defansın bir türlü uzaklaştıramadığı topu ısrarlı takibiyle tekrar kazanan Muhammet Reis, sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

32.dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Gümüşhanespor kontra atağında Mehmet Menderes Önkuzu'nun yerden sert ortasında, arka direkte topla buluşan Tugay Özcan'ın yerden vuruşunu kaleci Anıl Atağ ayaklarıyla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

44.dakikada ev sahibi Gümüşhanespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Orta alandan Muharrem Doğan'ın uzun pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Mehmet Menderes Önkuzu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa yavaş ve etkisiz vurunca top kaleci Anıl'ın kucağında kaldı.

61.dakikada Gümüşhanespor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Serdar Ümit Deniz'in ortasına iyi yükselen Furkan Mızrak'ın kafa vuruşunun Abdulkadir Kayalı kale çizgisinden çıkardı.

64.dakikada Gümüşhanespor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Furkan Mızrak'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Yunus Emre Yalçın'ın ortasına iyi yükselen Mehmet Cansın Çiçek kafayla topu ağlara gönderdi.

117.dakikada organize gelişen Giresunspor atağında defansın uzaklaştıramadığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Kağan Miray Bağış, müsait pozisyonda topu üstten auta attı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ejder Yapıcı, Şenol Bektaş

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Doğan (Hüseyin Altuğ Taş dk.100), Mehmet Menderes Önkuzu (Kadir Arı dk.74), Serdar Ümit Deniz, Fatih Kamacı, Burak Demireğen, Oğuz Özden, Tugay Özcan (Hüseyin Çolak dk.59), Yunus Emre Yalçın (Raif Gündoğdu dk.71), Mehmet Cansın Çiçek, Furkan Mızrak

Yedekler: Mesut Balkan, Onur Yıldız, Alparslan Fidan

Teknik Direktör: Metin İlhan

Giresunspor: Anıl Atağ, Abdulkadir Kayalı, Ferhat Görgülü, Muhammet Reis (William Sery dk. 39), Volkan Okumak, Said İd Azza, Emre Uğur Uruç, Ozan Can Kökcü (Kağan Miray Bağış dk.69), Bahadır Erol, Alperen Aydın (Hüsamettin Tut dk.105 ?), Fatih Atik

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Ahmet Yusuf İpekçi, Saruhan Bolat, Atakan Doğanay Aygün, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Serdar Ümit Deniz (dk.11 Pen), Mehmet Cansın Çiçek (dk.64), Serdar Ümit Deniz (P), Kadir Ari (P), Hüseyin Çolak (P), (Gümüşhanespor) Said Id Azza (dk.13), Muhammet Reis (dk.28), Volkan Okumak (P), Fatih Atik (P), Said Id Azza (P), Abdulkadir Kayalı (P), Hüsamettin Tut (P) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Burak Demireğen (Gümüşhanespor), Anıl Atağ, William Sery (Giresunspor)