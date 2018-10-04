Ziya Doğan: "Ben başarmadan gitmem"

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Ziya Doğan, "Kimse Ziya Doğan'ın gideceğini beklemesin. Ben başarmadan gitmem" dedi.

Ligde bir türlü aradığı galibiyeti bulamayan, bugüne kadar oynadığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ve 15. sırada yer alan Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Ziya Doğan, haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

“O maçın suçlusu varsa benim”

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde Basın Sözcüsü Hayati Yalçın'la birlikte kameraların karşısına geçen Doğan, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda son dakika golüyle 1-0 yenildikleri Hacettepespor müsabakasında mağlubiyeti hak ettiklerini ve kötü oynadıklarını belirterek, “Pozisyona girmedik, pozisyon da vermedik ama bir tane son dakikada yediğimiz golle 2 puandan olduk. Mağlubiyeti hak ettik. Tamamen kötü oynadık. Galibiyet için gitmiştik. O maçın suçlusu varsa benim. Orta sahada çok büyük eksikliğimiz var. Hemen hemen tamamı sakat veya cezalı. Onun için o maçı tamamen orta saha yüzünden kaybettik diye düşünüyorum” dedi.

“Amacımız aslan gibi mücadele edip Uşakspor'u yenmektir”

Ligin 6. haftasında sahalarında 7 Ekim Pazar günü saat 14.30'da karşılaşacakları Utaş Uşakspor müsabakasını da değerlendiren Doğan, taraflardan takıma sahip çıkmalarını ve desteklemelerini istedi. Doğan, “Zor bir maç. Taraftarlarımız bu takıma sahip çıksınlar. Süper Lig hayalim var. Onun için yurtiçi yurtdışındaki bütün camia birleşmeli. Amacımız aslan gibi mücadele edip Uşakspor'u yenmektir. Ondan sonra da seri galibiyetler, sakatlar geldikten sonra da takır takır gitmek. Ben buna inanıyorum” diye konuştu.

"Kimse Ziya Doğan'ın gideceğini beklemesin, ben başarmadan gitmem"

Özellikle bazı kesimler tarafından istifa edeceği konuşulan Gümüşhaneli teknik adam Doğan, “Kimse Ziya Doğan'ın gideceğini beklemesin. Ziya Doğan her yerde bıraktı, burada bırakmaz. Yönetim isterse bırakırım. Bu kadar basit. Geleceğim kendimi feda edeceğim, ateşten gömlek giyeceğim. Ben başarmadan gitmem. Hatırlar için fedakarlıkların kralını yaptım memleketim diye. Kim fedakarlık yapıyormuş? Ben geçen yıl gelmediğim zaman ‘Parayı ön planda tuttu' diye dedikodu yaptılar. At topu Ziya Doğan'a kaç! Herkes sorumluluk alacak! Vırvırla olmaz o iş. Oturup konuşacağız, tartışacağız aile içinde. Bu takımı hep beraber ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.