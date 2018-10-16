Ziya Doğan: “Ben kesinlikle yalnız bırakılıyorum”

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Ziya Doğan, önceki yıllara göre kötü başladıkları ligdeki durumları için, “Suçlu aranıyorsa bütün hata bende, sorumluluk bende. Ama ben kesinlikle yalnız bırakılıyorum” dedi.

Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde haftalık olağan basın toplantısını düzenleyen Doğan, hafta sonu deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Manisaspor maçını değerlendirdi.

“Ben kesinlikle yalnız bırakılıyorum”

Gol yollarında etkili olamadıklarını, idmansız, cezalı, sakat oyuncuları olduğunu ve geçen yıla göre defansta çok hatalar yaptıklarını dile getiren Doğan, “Benim en büyük özelliğim defansı sağlama alırım. Suçlu aranıyorsa bütün hata bende, sorumluluk bende. Ama ben kesinlikle yalnız bırakılıyorum. Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Sancaktepe'ye 3-0 yenildikleri maçtan sonra hocalarına büyük bir saldırı varken çıktı, ‘Arkadaşlar ben bütün Samsunspor taraftarından helallik istiyorum. Ben takıma ve kamuoyuna moral vermek için konuştuklarımdan takımın üzerine baskı oluşturdum. Tüm sorumluluk benim' diye konuştu. Bizim yöneticiler kusura bakmasınlar, dışarıda sadece kulaktan dolma haberlerle bir algı oluşturuluyor. Bizimkiler de buna alet oluyor. Ben hepsini biliyorum” dedi.

“5 kişilik rakip defansını aşamadık"

Gümüşhanespor olarak savunmayı iyi yapamadıklarını ve hatalı goller yediklerini dile getiren Doğan, “Maçtan önce de rakibi küçümseme gibi bir anlayışla sahaya çıkmadık. Ciddiye aldık fakat rakip o gün müthiş dayandı. Çok gol yeyince gelip bizim maçta karar verdi. Elimizdeki oyuncuların o 5 kişilik kapalı defansı aşamadılar” dedi.

“Futbol hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum”

Hiç puan alamamış bir takımın kendilerine direndiğini ve kendilerinin de takımı çözemediklerini ifade eden Doğan, “3 tane net gol pozisyonumuz var. Kalecileri de iyi oynadı. Galibiyeti de yakaladık. Oyunda kenar atakları geliştiremiyoruz. İlk yarı 0-0 bitince 3-5-2 ye döndüm ve kenar oyuncularını ileri attım. Biraz daha etkili olup pozisyon bulduk ama son vuruşlarda becerimiz istediğimiz seviyede değildi. Futbol hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Tam 11'i oturtamadım. Benim elimdeki kadro iyi bir kadro ama bunu bazıları mazeret diye yazıyor ama onlar kendi mazeretlerini açıklasınlar, neden saldırıya geçtiklerini kendileri düşünsün. Kaliteli oyunculardan faydalanamadım” diye konuştu.

“Kamuoyuna tamamen beni atıyorlar, kendileri saklanıyorlar”

Maçtan sonraki gün herkese kapısının açık olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir yöneticinin ‘Ziya hoca senin bir sorunun var mı?' diye sormadığını savunan Doğan, “Her şey teknik direktöre bağlı değil. Burada benim insanlarım kötü değil. Ama futbol anlamında tecrübesiz. Farkına varmadan zarar veriyorlar. Kamuoyuna tamamen beni atıyorlar, kendileri saklanıyorlar. Böyle olmaz. Çok net. Merak etmesinler takım düzelir ama biz başka şeyleri düzeltelim. Burada kimse alınmasın. Gümüşhanespor'un sağlam temellere oturması için gereken hamleleri biz yaptık. Santrfor Bahattin Köse Samsunspor'a 5,5 milyona mal oldu. Bir önceki hafta 3, bu hafta 2 gol attı. Ben de isterdim öyle oyuncular almayı. Ama önümdeki tablo Gümüşhanespor'un geleceğini karanlığa sokmamak için bu kararı aldık. Onursal başkanımız ve yönetimle konuşarak bu kararı aldık. Kulübün geleceğini sıkıntıya sokmamak için ekonomik bir takım kurduk. Bu kulübün geleceğiyle ilgili sıkıntı yaşamasın diye. Ama ben bu takımla iddialıyım” şeklinde konuştu.

“Günah keçisi gibi hep Ziya Doğan'ı toplumun önüne atmak doğru değil”

Takımda şanssızlık olduğunu, büyük takımların bile santrfor sıkıntısı yaşadığını ifade eden Doğan, “Zaman zaman bazı arkadaşlar soru soruyor bizim yöneticilerden birilerine ‘Kardeşim bana niye soruyorsunuz transferleri Ziya Doğan yaptı ona sorun diyorlar.' O çok komik. Ben yaptım, kabul ediyorum, suçlu benim ama günah keçisi gibi hep Ziya Doğan'ı toplumun önüne atmak doğru değil. Taraftarımız haklıdır, tepkili olması doğaldır. Gelir konuşur bir yol bulursun. Futbolda doğru olan budur” ifadelerini kullandı.

“Yönetim kuruluyla ben daha hiç toplantı yapmadım”

Gümüşhanespor'un bazı yöneticilerinin kulaktan dolma sözlerle hareket ettiğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

“Yönetim kuruluyla ben hiç toplantı yapmadım daha. Bir gün maçtan sonra çağırın oturup konuşalım sıkıntılarımızı anlatalım beraber çözüm bulalım. Takım iyi olursa transferi herkes sahiplenir, ben yaptım der. Kötü olunca Ziya Doğan günah keçisi olur. Biz bunları aşarız. Zaman zaman böyle sıkıntılar olur. Aramıza katılmasını beklediğimiz oyuncular var. Takım düzelir. Yapıyı beraber düzeltmemiz gerekiyor. Başarıyı yakalarız. Yüzde 30 transferde hata payı vardır. Biz hatalı oyuncu aldık demiyoruz. İyi oyuncular aldık ama ara vermiş, antrenman eksiği, kilo fazlası olanlar oldu. Son dönemde aldığımız futbolcular takımın kalitesini artırsın diye aldık ama tam olarak hazır duruma gelemediler.”

Derleyip toparlayıcı olacaklarını, yarın oynayacakları Sakarya maçından sonra da yönetim kuruluyla, yetkililerle oturup konuşacağını ifade eden Doğan, “Eğer bir tasarrufları varsa medeni şekilde oturur konuşuruz. Eğer benimle ilgili bir tasarrufları yoksa dışarıya kulaklarımızı kapatalım aslan gibi enerjimizi maçlara verelim” dedi.

“Takım her türlü düzelecek”

Sakarya maçını da değerlendiren Doğan, “Camiaları kenetlendi. Şampiyonluğa oynayan iyi bir takımları var. Zor bir maç olacak. Ligin birinci maçında kötü oynadığımızdan dolayı seyirci gelmedi diye yazıldı. 2 maçı alıp hava yakalayabilirdik. Ama bazı engeller bizim önümüzü kesti. Takım yenemeyince bir güvensizlik ortamı oluşturduk. Bu güvensizliği de kendimiz yayıyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Biz bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde herşeyi tartışıp konuşabiliriz. Medeni insanlar gibi oturur sohbet ederiz. Birbirimizi eleştiririz ama kol kırılır yen içinde kalır. Takım her türlü düzelecek. Bu liglerde bir seri yakaladığın zaman geldiğin yere kendin bile inanamazsın. Böyle zamanlarda taraftar hamle yapmalı. Taraftara kim ne dediyse taraftarı kaçırdılar. Bahane kötü oynadılar da gitti oldu. Burada herkes birbirine yakın arkadaş olduğu için yanlış yapana da kimse dur kulübe zarar veriyorsun diyemiyor. Böyle zamanlarda liderler piyasaya çıkar, sahiplenir. Bu külünün şuanda aldığı tüm sonuçların sorumlusu Ziya Doğan'dır ama onu düzeltecek de sadece Ziya Doğan değil hep beraber düzelteceğiz. Bu maçta taraftarımız lütfen gelsin takımını desteklesin. Ligin 3'te birini oynamadık daha” ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca yönetimle herhangi bir görüşmelerinin olmadığını ve onların da bir talebinin olmadığını dile getiren Doğan, bir soru üzerine Manisaspor maçından sonra da hiçbir yöneticinin kendisini aramadığını belirterek, “Beni mağlubiyette de galibiyette de kimse aramaz” dedi.