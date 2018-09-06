Ziya Doğan: “Biz herkesle yarışırız ama adalet istiyoruz”

Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’da Teknik Direktör Ziya Doğan, hafta sonu sahalarında oynayacakları Samsunspor karşısına üç puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde Kulüp Basın Sözcüsü Hayati Yalçın’la birlikte haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Doğan, ilk olarak ligin ilk müsabakasında geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları ve 0-0 biten Bayrampaşaspor maçını değerlendirdi.

“Biz herkesle yarışırız ama adalet istiyoruz”

Maçta ilk yarı pozisyon anlamında önde olmalarına karşın yüksek rakımdan nemli havaya gidip 33 derecede oynamanın kolay olmadığına dikkat çeken Doğan, “Takımımın oyunundan memnunum. Gol yerlerindeki beceride eksikliğimiz var. Üzülerek söylüyorum ilk haftadan hakemle ilgili konuşmak istemiyorum ama kalenin içinden çıkan hatta elle çıkan topu saymadı. Dakika bir, gol bir. Biz herkesle yarışırız ama adalet istiyoruz” dedi.

Camia olarak bazı şeylere karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Doğan, “Biz insanlık hatası diyoruz ama gözümüzün önünde, rakip takımın oyuncusu benim oyuncuma elle çıkardığını ifade ediyor. Ama hakem görmemiş. Biz çok centilmen davranalım ama güçlü bir camia olduğumuzu hissedelim, rehavete kapılmayalım, herkese şirin gözükmek zorunda değiliz. Evet centilmenlik Gümüşhanelinin ruhunda olmalı ama bunu gevşetmek için, atmosferi düşürmek için kullanmamalıyız” şeklinde konuştu.

Disiplinli, çok iyi çalışan, sorumluluk sahibi oyuncularla yeni bir kadro kurduklarını ifade eden Doğan, hafta sonu kendi seyircilerinin karşısında ligin ilk müsabakasına ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Bizim en önemli gücümüz taraftarımız. Bu taraftar burada takımını sonuna kadar desteklemeli. Yeni kurulmuş, 5 maç üst üste oynamamış oyunculardan kurulu bir takımız. Zor bir maç ama benim takımım da takım ruhunu iyi uygulayan, uygulamaya aday bir takım” ifadelerini kullandı.

Takımda Faruk hariç sakat sporcu olmadığını ve hiçbir mazerete sığınmaksızın mücadele edeceklerini vurgulayan Doğan, “İnşallah seyircimiz önünde 3 puanla başlamak istiyoruz. İnşallah bunu da eksiklerimize ve idman eksiği olanlara rağmen başaracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.