Ziya Doğan: “Her geçen hafta takımı biraz daha düzelmiş göreceğiz”

Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’un teknik direktörü Ziya Doğan, kişisel, defansif ve kademe hataları yaptıklarını fakat her geçen hafta takımın biraz daha düzeldiğini söyledi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde kulüp basın sözcüsü Hayati Yalçın’la birlikte haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Doğan, hafta sonu sahalarında 3-3 berabere biten Sarıyer maçını değerlendirdi.

İlk yarısını 2-0 önde bitirdikleri maçta inanılmaz goller kaçırdıklarını kaydeden Doğan, “İlk golü yiyene kadar 6 olurdu. İnanılmaz goller kaçırdık. Oyuncularım gol pozisyonlarına girdikleri için seviniyorum. Bir takım pozisyona girmezse düşünmek lazım. Pozisyona girme sıkıntımız vardı, bu maçta tek olumlu düşüncem bu. Gol olmasını isterdik ama olmadı” dedi.

“Benim takımım bu kadar gol yemez”

Gol yollarında kişisel hatalar yaptıklarını, form düşüklükleri ve sakatlıkları olan sporcuları olduğunu ifade eden Doğan, “Benim takımım bu kadar gol yemez. O kadar bariz kişisel hatalar yaptık ki ilk golü yedikten sonra pozisyon üreten, oyun hakimiyeti elinde olan Gümüşhanespor psikolojik olarak etkilendi ve gol yedik. Tekrar toparlanıp gol atmamız büyük işti ama son dakikada gol yememiz bir o kadar düşündürücüydü. Buradan büyük ders aldık” diye konuştu.

“Dersimizi aldık”

Skordan dolayı üzgün olduğunu kaydeden Doğan, bugüne kadar oynadıkları 4 maçın 3’ünde pozisyon zenginliği ve diğer etmenlerle galibiyeti hak eden taraf olduklarını ifade ederek, “Gerçekten 6-0 olabilecek maç biranda 3-3’e döndü. Futbolda bunlar var. Buradan ders almamız önemli. O dersi aldık. Ben daha önce oynarken yaşadım. Futbolda bunlar oluyor. Kimse karamsar olmasın. Biz doğru yoldayız. Tabi ki yeniden yapılanırken bazı sıkıntılar yaşayacağız. Şu anda bizim çektiğimiz bunlar” şeklinde konuştu.

“Kişisel, defansif ve kademe hataları yapıyoruz”

Gümüşhanespor’un çok iyi bir takım olduğunu ve gelecekte çok daha iyi olacaklarını dile getiren Doğan, “Kamuoyunda beklentiler var. Galibiyeti bizden çok isteyen olmaz. Futbol bazen olmaz ama ben oynanan oyundan, mücadeleden, pozisyon zenginliğinden memnunum. Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahip bir takım karşısında oynadık. Buna rağmen ezdik kalemizdeki ilk gole kadar. Gereken her şeyi 3 puan için yaptık. Kişisel, defansif ve kademe hataları yapıyoruz” dedi.

“Her geçen hafta takımı biraz daha düzelmiş göreceğiz”

Kupadaki Silivri maçından sonra ligde hafta sonu deplasmanda Hacettepe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Doğan, “Bu ligde kolay takım yok. Birde fikstür olarak çok zor maçlarla başladık. Bir seri yakalarız belirli periyotta. Bütün takımları takip ediyoruz. Bizim hesaplarımız mutlaka tutacak. Her geçen hafta takımı biraz daha düzelmiş göreceğiz. Bazı sıkıntılar yaşayacağız bunları abartmamak lazım. Hayat devam ediyor. Benim kadar veya futbolcum kadar kimse bu galibiyeti isteyemez. Bunlar da futbolun içinde var diyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda 26 Eylül’de sahasında Silivrispor’u konuk edeceklerini hatırlatan Doğan, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaya tur için çıkacaklarını kaydederek, kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın maç sonrası elini sakatlaması nedeniyle 45 gün sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi.