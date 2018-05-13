Lig Play-Off Çeyrek Final rövanş maçında Şanlıurfaspor’u konuk edecek Gümüşhanespor’da moraller en üst seviyede. Teknik Direktör Ziya Doğan, “Heyecandan uyuyamayan insanlar için bu takımı şampiyon yapmamız lazım” dedi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde Basın Sözcüsü Hayati Yalçın’la birlikte haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Ziya Doğan, 2-2 berabere biten Şanlıurfaspor maçını değerlendirdi. Şanlıurfa’da 25 bin seyirci önünde müthiş bir mücadele örneği sergilediklerini ve futbol adına gereken her şeyi yaptıklarını kaydeden Doğan, “Kısa bir bölüm hariç oyunda tamamen üstünlük bizim elimizdeydi. Özellikle ikinci yarı bu ligin üstünde bir futbol oynadık” dedi.

İzmir’de 35 derece sıcakta Altay’la bir final maçı oynadıklarını, oradan yorgun argın gelerek moral motivasyonu sıfıra inmiş oyuncularla, camianın sarsılan güveninin olduğu atmosferde takımı motive etmenin zor olduğuna değinen Doğan, “Ekibimle beraber benim yanımda olan herkes etkili oldu ve futbolcuları tekrar yarışın içinde olması gerektiğine inandırdık. Bu çok kolay değildi. Camiamız ve bize yakın insanların bile bize güveni sarsılmıştı. Ben onu gördüm. Sanki her şey bitmiş, şampiyonluk kaçmış, artık ümidimiz yokmuş gibi bir hava vardı. Artık Gümüşhanespor devre dışı kaldı anlayışı vardı. Bu bizi kamçıladı. Bu konuda da konuşmalar yaparak bunu artıya çevirebildik” diye konuştu.

“Şanlıurfa’da oynadığımız futbolu her Gümüşhanelinin seyretmesini çok isterdim”

Ligin son haftasında şampiyonluğun kaybedildiği Altay maçını ’istisna’ bir maç olarak değerlendiren ve o maçta yan faktörlerin de çok etkili olduğunu ifade eden Doğan, “Şanlıurfa’da oynadığımız futbolu her Gümüşhanelinin seyretmesini çok isterdim. Kimse inanmasa bile bu takım ve bu takımın şuan yanında olan herkes bu işe çok inanıyor” şeklinde konuştu.

“Bu maçta seyircimizin inanılmaz destek vermesi gerekir”

Pazartesi günü sahalarında rövanş maçında konuk edecekleri Şanlıurfaspor maçı öncesinde seyirciden destek talebini yineleyen Doğan, şunları söyledi:

“Bu maçta seyircimizin inanılmaz destek vermesi gerekir. Kendilerinden rica ediyorum. Ama rakiple hiç uğraşmayacak. Sadece kendi takımını son dakikaya en iyi şekilde destekleyecek. Şanlıurfa’da iki maç oynadık. Sokakta en küçük bir yanlışla karşılaşmadık. İlk gittiğimizde de güvenlik anlamında İzmir’le kıyaslandığı zaman İzmir’in koridorlarına mesaj verdi Şanlıurfa. Onun için kendilerine teşekkür ederim. Şimdi aynı misafirperverliği bizim yapmamız lazım. Bu demek değil ki takımını destekleme. Son saniyeye kadar takımıza destek olsun taraftarlarımız.”

“Bu kadar çabuk teslim olan bir camia görmedim”

Gümüşhanespor’un şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu inanarak söylediğini kaydeden Ziya tecrübeli çalıştırıcı, “Özellikle zor zamanlarda bu kulübün yanında olan adamlara çok teşekkür ediyorum. 40 yıldır Türk futbolunun içindeyim. Neler gördüm. Ama bu kadar çabuk teslim olan bir camia görmedim. Oluruz, olmayız ama futbolcuma mücadele etmek zorunda olduğunu söylüyorum. Onlar da nihayetinde bir insan. Ama canını dişine takan, vücuduyla, beyniyle sahada olan, bütünleştiren insanlar kesinlikle başarılı olur. Ben bunu görüyorum. Biz de insanız. Benim oyuncum da insan. Kötü sonuçlar zamanında en çok biz üzülüyoruz. Taraftarımızı sevindirmek, onları mutlu etmek en büyük arzumuz. Onlar da gece sabahlara kadar deplasmanlara geldiler. Onlara sesleniyorum: O aşklarını lütfen devam ettirsinler. Onlara çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Ben bu yörenin insanıyım ve bu şehre şampiyonluk yaşamak için geldim”

Mazeretlere sığınmadığını, ligin en iddialı takımı olduklarını yineleyen Doğan, “Bunu inanarak söylüyorum. Bu tür camialar çok inatçı olmalı. Dünyanın sonu değil. Futbol bir spordur, centilmenliktir. Biz inancımızı yitirmeyelim. Bu bilinçle bu yıl ipi göğüslemek istiyoruz. En küçük bir kıvılcımda yanımızda kimse kalmıyorsa orada eksiklik var. Oyuncularım inanılmaz bir futbol oynadılar. Futbol adına her şeyi yaptılar ve ayrılırken Şanlıurfa taraftarı bizi alkışladı. İnancımız artarak devam ediyor. Bu doğrultuda bu demeçlerim bazılarını incitebilir. Kimse incinmesin. Ben bu yörenin insanıyım ve bu şehre şampiyonluk yaşamak için geldim. Bazı şeyler beni üzüyor. İçime atıyor ve takımıma motive oluyorum” diye konuştu.

“Heyecandan uyuyamayan insanlar için bu takımı şampiyon yapmamız lazım”

Çeşitli olumsuzluklara rağmen takımın çok iyi hazırlandığını belirten Doğan, ellerinden geldiği kadar bu işi başarmak için her şeyleriyle var olduklarının altını çizerek, “Son dakikaya kadar, son maça kadar taraftarımız bize çok destek oldu. Camianın tecrübeli isimleri o kadar destek olamadı. Heyecandan uyuyamayan insanlar için bu takımı şampiyon yapmamız lazım. Her maç önemli bu maç daha da önemli. Henüz turu geçmedik. Rehavete kapılmayalım” ifadelerini kullandı.

“Gümüşhanespor tüm Gümüşhanelilerin ortak değeri”

Gümüşhanespor’un Gümüşhanelilerin ortak değeri olduğunu bu bağlamda herkesin birlikte olmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Doğan, “Bu çocukların sıkıntıları var. Hepsini dondurduk. Yönetimine, hocasına inandı fedakarlık yapıyor. Oyuncuyu madde gibi görmemek lazım. Oyuncuyu insan olarak görmemiz lazım. Profesyonel yaşamda yanlış yapanı zaten ben barındırmam” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu kadar kısa arayla 5 maç dünyanın hiçbir yerinde yok”

Konuşmasında bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) “Bu ligi angarya görmeyin” çağrısında bulunarak play-off takvimini eleştiren Ziya Doğan, “Dört gün sonra bir daha maç var. Bu ligi federasyon angarya görmesin. Bu kadar kısa arayla 5 maç dünyanın hiçbir yerinde yok. Ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. En çok bu lige dikkat etmek lazım. Zaten ekonomi olarak diğer ligler seviyesinde değil. Büyük takımlar özel uçaklar tutar gider. Sadece bizim yaşadığımız sorun değil. Bu ligin şartlarını daha iyileştirmek lazım. Bu şartlarda bu çocuklar bu mücadeleyi yapıyorlarsa onları takdir etmek lazım” dedi.

“Herkes bu işe inandı”

Oyuncular ve teknik heyet olarak para konuşmadıklarını, oyuncuların primleri bile sormadığını ifade eden Doğan, “Bu çocuklar bu işe inandı. Sakat adam oynamak için, iyileşmek için çırpınıyor. Bu mantığa güvendiğim için takımıma güvenim artıyor. Bizim takımımızda yanlış adam yok” diyerek sözlerini sonlandırdı.