Ziya Doğan: "Kimse karamsarlığa kapılmasın"

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Ziya Doğan, ligde 3 haftada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alınmasının ardından "Kimse merak etmesin. Gümüşhanespor'u ayrı bir şekilde görecekler. Bu takım başarısız değil. Kimse karamsar olmasın" dedi.

Haftalık olağan basın toplantısını kulübün Tekke köyündeki tesislerinde kulüp Basın Sözcüsü Hayati Yalçın'la birlikte gerçekleştiren Doğan, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Keçiörengücü maçı ve bu hafta sonu sahalarında oynayacakları Sarıyer maçını değerlendirdi.

Yeni takım oluşturan kulüplerde sıkıntıları en kısa sürede çözebilen bir özelliği olduğunu kaydeden Doğan, “Biz yeni kurulan bir takımız ve 1,5 ay içerisinde bu takım takım olacak. Biz kadroyu gençleştirdik. Hazırlık dönemi çok iyi geçti. Ama ligin başlangıcındaki puanlar çok önemli. 2 maçta 6 puanı hak eden oyun oynadık ama özellikle Samsun maçında hakem hataları ortada” dedi.

“Bu takım takım olacak kimse karamsarlığa kapılmasın”

Keçiörengücü maçı öncesinde birçok olumsuzluk yaşamalarına rağmen oyunda galibiyete yakın olduklarını ve atak oynadıklarını belirterek, “Bu takım, takım olacak kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu takım başarısız değil. Kimse karamsar olmasın. Futbolda böyle şeyler var” değerlendirmesinde bulundu.

Takımından adı gibi emin olduğunu ve bütün sorumluluğu üzerine aldığını ifade eden Doğan, “Kimse merak etmesin. Gümüşhanespor'u ayrı bir şekilde görecekler. Yeter ki içerideki düzeni kuralım. Benim hiç korkum yok, takımımdan adım gibi eminim. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Başarı ve başarısızlıkta benim” diye konuştu.

“Bu zorlukları biz aşarız”

22 Eylül Cumartesi günü sahalarında konuk edecekleri Sarıyer maçını da değerlendiren Doğan, yerel seçimler nedeniyle son yılların en zor liginin ikinci lig olduğunu ve şampiyonluk adayının da fazla olduğuna vurgu yaparak, “Bu sene lig çok zor. Bu zorlukları biz aşarız. Profesyonel yapıyı kuralım biz aşarız bunu. Biz hala onlarla uğraşıyoruz. Kimse karamsar olmasın bu takım takım. Zaman zaman yeni oluşturduğum takımlarda bu zikzak oluyor. Birbirini tutmayan oyunlar olabiliyor. Bu normal. Bizim görevimiz istikrarı yakalamak” şeklinde konuştu.

“Ben sahaya çıktığım zaman o muhteşem Gümüşhanespor seyircisinin kararlılığını görmek isterim”

Gümüşhanespor taraftarına da seslenen Doğan, “Lütfen takımınıza baştan sahip çıkın. Onlara ihtiyacımız var. Ben sahaya çıktığım zaman o muhteşem Gümüşhanespor seyircisinin kararlılığını görmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Sarıyer'i yenersek seri galibiyetlere başlayabiliriz”

Şehirdeki karamsar havanın da “6. kez play-off'a gelip finallerden bir üst lige çıkan takımlar var” diyerek kırılmasını isteyen Doğan, “Sarıyer maçı çok önemli. Bunu alırsak seri galibiyetlere başlayabiliriz. Biz zor maçlar oynadık. Çok verimli bir takım haline geleceğiz diye düşünüyorum” dedi.