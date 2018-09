Ziya Doğan: “Verilmeyen 4 tane penaltımız var, kabullenemiyoruz”

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Ziya Doğan, hafta sonu oynanan Samsunspor karşılaşmasında üstün tarafın kendileri olduğunu ve galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde Basın Sözcüsü Hayati Yalçın'la birlikte haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Doğan, 1-1 berabere biten müsabakanın derbi niteliğinde olduğunu, her iki takımın da şampiyonluk yarışında yer alan adaylar olduğunu belirterek, “Böyle bir maçta oyuna kontrollü başladık. İyi de oynadık, pozisyon zenginliği bizdeydi. Yani oyunun genelde ağırlığı bizdeydi. Fakat şok bir gol yedik. Orada da defansım hata yaptı. Çünkü alanı boşalttılar. Biz korner atarken, yediğimiz kontra atakla defans olarak yeterli adamımız vardı fakat yanlış pozisyon aldılar. Ve şok golle mağlup durumdayız. Ama iyi hamleler yaptık, değişiklikler doğru oldu. Oyunu son 25 dakika içerisinde tamamen bizim kontrolümüzde ve her an gol atacak pozisyonlar oldu. Fatih oyuna girdikten sonra vurduğu top, kafayla vurulan karambolde oluşan pozisyonlar. Süper Lig seviyesinde bir tempoyla maç oynandı” dedi.

“Galibiyeti kaçıran taraftık”

Ziya Doğan, sahada paranın değil, ruh ve takım oyununun oynadığının altını çizerek, “Biz onlardan çok daha üstündük. Galibiyeti kaçıran taraftık” değerlendirmesinde bulundu. Doğan, müsabakada takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunu kıran Oğuz Özden'in durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Oğuz'un burnunda 2 kırık var. Maça maskeyle yetiştirmeye çalışacağız. Başka oyuncu oynamaz ama Oğuz maşallah ben oynayacağım diyor. Ve iki kırıkla da devam etti. Bir taraftan tampon yapıldı, kanamaya müdahale edildi ve bir taraftan oynadı. O kırık burunla bütün kritik yerlerde de yine o var. Allah devamını getirsin inşallah.”

Bu yıl yerel seçimler nedeniyle herkesin çok güçlü takım kurduğunu ifade eden Doğan, şampiyonluk adayının bir değil en az 6-7 olduğunu ve her maçın zor geçeceğinin bilincinde olduklarını belirterek, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Keçiörengücü maçına odaklandıklarını, sahanın suni çim olması nedeniyle kendilerinin de bu tür sahaya adapte olabilmek adına çalışmaları sentetik suni çim sahada yapacaklarını söyledi.

“Bu maçta verilmeyen 4 tane penaltımız var, kabullenemiyoruz”

Tartışmalı Samsunspor müsabakasında hakemin verdiği kararlarıyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Doğan, “Müsabaka TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Sosyal medyada da görüntüler var. Bayrampaşa maçından sonra bir şey söyledim. Dakika bir gol bir dedim. Net kalenin içinden çıkarılan, üstelik çizgiyi geçmiş pozisyonda hadi dedim ligin 1. haftası germeyelim ortalığı. Türk futbolunda bu tür şeyleri çok konuşmak isteyen bir adam değilim. Ama bu maçta da rakibin stoperi 20 kere atılırdı. Rakibin kalecisi yüzde 100 atılırdı. Top oyunda, o topla yürüyerek topun olduğu bölüme geliyor. Bunlar ekranlardan seyredenler çok iyi anlamlar. 4 tane net penaltımız vardı. Şimdi bunu anlatsan şaka sanar insanlar. Televizyon görüntüleri ellerde. Yetkililer de izlesin. Çıkarsınlar zahmet olmazsa. Ziya Doğan doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor? Sosyal medyada yakalayanlar olmuş herkes bunu dile getirdi. Taraftarımız kabullenmiyor, bizde futbol kadrosu ve yönetimi olarak kabul edemiyoruz. Ama ayıp, ayıp. Büyük takımlarda bir taç yanlış atıldı diye kıyamet kopuyor o top gol olursa. Bu maçta verilmeyen 4 tane penaltımız var. Lütfen baksınlar. Atılmayan oyuncuların pozisyonlarına baksınlar” diye konuştu.

“Bu durumun dünyada eşi örneği yok”

Müsabakada hakemin verdiği ve vermediği kararların dünyada örneğinin olmadığını savunan Doğan, “Yazık. Biz namuslu hiç kimseden beleş puan istemiyoruz. Ama lütfen daha dikkatli olalım. Maçı konuşmak çok isterdik ama eğer gerçekten bu pozisyonları izlemeyenler der ki Ziya hocaya bak ne diyor bu ya 4 tane penaltı bir maçta 4 tane penaltı verilmez mi? Yok ki dünyada eşi örneği. Ekranlar orada. Biz güçlü takımız, inatçı takımız, kimseye pabucu bırakmayız. Ama herkesten de adalet istiyorum. Ama Gümüşhane'yi çok sahipsiz sanıyorlar. Yanılıyorlar. Hiçbir şey söylemiyorum. Özür dilemeye hazırım. Birisi çıksın desin ki bunlar penaltı değil. Ülkem adına üzülüyorum, yazık” ifadelerini kullandı.