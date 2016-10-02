Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 26

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası pus ve sisli 26

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 26

Trabzon: Az bulutlu ve açık 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30