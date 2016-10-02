Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası pus ve sisli 26
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30
Samsun: Az bulutlu ve açık 26
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30