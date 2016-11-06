Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 23

Bursa: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19