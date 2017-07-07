Diğer
Kategoriler

07.07. 2017’nin ilk nikahını Başkan Genç kıydı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 07.07.2017’nin ilk nikahını kıydı.

07.07. 2017nin ilk nikahını Başkan Genç kıydı

07 Temmuz 2017 11:20

Antalya’nın plaka numarası olan 07.07.2017 tarihinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerden Gülsün İşlek ve Faysal Atan’ın nikahını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kıydı. Sabah 09.00’da nikah kıyılması için başvuru yapan Adliye Personeli Atan ile muhasebeci İşlek’in isteklerini kırmayan Başkan Genç, çiftin nikahını kıyarak ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sevgililer günü, yeni yıl gibi özel günlerde nikah için çok sayıda başvuru olduğunu yine bugün olduğu gibi tarih olarak da özel günlerde bir çok çiftin hayatlarını birleştirmek için Döşemealtı Belediyesi’ne müracaat ettiklerini söyledi.
Gülsün İşlek ve Faysal Atan’ın nikahlarını kıydıktan sonra sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçecek uzun ömürler dileyen Başkan Genç, nikah cüzdanını Gülsüm İşlek Atan’a verdi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!