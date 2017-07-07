07.07. 2017’nin ilk nikahını Başkan Genç kıydı

Antalya’nın plaka numarası olan 07.07.2017 tarihinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerden Gülsün İşlek ve Faysal Atan’ın nikahını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kıydı. Sabah 09.00’da nikah kıyılması için başvuru yapan Adliye Personeli Atan ile muhasebeci İşlek’in isteklerini kırmayan Başkan Genç, çiftin nikahını kıyarak ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sevgililer günü, yeni yıl gibi özel günlerde nikah için çok sayıda başvuru olduğunu yine bugün olduğu gibi tarih olarak da özel günlerde bir çok çiftin hayatlarını birleştirmek için Döşemealtı Belediyesi’ne müracaat ettiklerini söyledi.

Gülsün İşlek ve Faysal Atan’ın nikahlarını kıydıktan sonra sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçecek uzun ömürler dileyen Başkan Genç, nikah cüzdanını Gülsüm İşlek Atan’a verdi.