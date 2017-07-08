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07.07.2017'de 7 Şahitli Nikah

Hayatlarının en anlamlı ‘evet ’ini özel bir tarihe denk getirmek isteyen çiftler 07.07.2017 için evlendirme memurluklarına akın etti. Bunun yanında 07.07.2017’de 7 şahitli nikah kıyan Nesrin ve Oğuz çifti unutulmaz bir anıya imza attılar.

07.07.2017de 7 Şahitli Nikah

08 Temmuz 2017 12:40

Nikah tarihlerini özel günlerde kıydırarak ayrı bir anlam katmak isteyen Oğuz Tuncay ve Nesrin Arslan muhteşem bir nikah töreni ile dünya evine girdiler. Nikah töreninde en ilgi çeken detay ise tarihte olduğu gibi 7 şahit olması oldu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Unutulması zor rakam olan 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen çiftimizin nikahlarını kıydık. Nikah töreninde, 7 kişi şahit oldu" dedi. Arslan, Nesrin ve Oğuz Tuncay çiftine aile hayatının önemini anlatarak, “Hayatınızın en önemli imzasını attığınız bu günden sonra sizleri bambaşka bir hayat bekliyor. Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirerek, birbirinizi üzmeden, ömür boyu mutlu olun gerçekleşen nikâhımız hayırlı olsun" diye konuştu. Başkan Cengiz Arslan, evlenme cüzdanını Nesrin Tuncay’a takdim etti
Gelin ve damat ise kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ettiler. 

Halit Özdemir


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