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'07.07.2017'de 'evet' dediler

İlkadımlı çiftler dünya evine girmek için “07.07.2017” tarihini seçerken mutluluğun adresi İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri oldu.

07.07.2017de evet dediler

07 Temmuz 2017 17:53

2000'li yıllardan itibaren akılda kalıcı tarihlerin evlenecek çiftler tarafından yoğun ilgi gördüğü gelenek bu yılda 07.07.2017 tarihinde gerçekleştirilerek dünya evine girecek birçok çift tarafından tercih edildi. İlkadım Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından yapılan açıklamada gün boyunca 50 çiftin nikahının kıyılacağı belirtildi.
Derebahçe Sosyal Tesisleri Yeni Nikah Salonunda gerçekleştirilen nikah törenlerinin güzel bir salonda gerçekleştirilmesinden dolayı vatandaşlar tarafından özellikle tercih edilen bir mekan oldu. Geniş ve modern bir mimariye sahip olan nikah salonu hem çiftler hem de aileler tarafından büyük beğeni topluyor.

Başkan Tok: "Mutluluk için hizmet ediyoruz"

07.07.2017 tarihini seçen çiftlerin mutluluklarına nikahlarını kıyarak ortak olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Dünya evine girmek için bu uyumlu tarihi tercih eden çiftlerimize ve dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar dilerim. Evlilik müessesesi bizim kültürümüzde kutsal bir müessesedir. Tarihi ne olursa olsun evlilik tarihi hiç unutulmayacak özel bir gündür. Bizde İlkadım Belediyesi olarak bu özel günleri daha da özel ve unutulmaz yapmak adına memurluk hizmetlerinden nikah ve düğün hizmetlerine kadar modern ve güzel mekanlarımızda hizmet veriyoruz. Belediyemizce gerçekleştirdiğimiz her nikahtan sonrada çiftlerimize vatanına bağlı evlatlar yetiştirmeleri için Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ediyoruz" diye konuştu. 


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