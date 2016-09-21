Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi kavşağında bulunan trafoya bakım için gelen yetkililer, kilitli olan kapıyı açtıklarında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 32 yaşındaki Talip Tekin'e ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 ay önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Tekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, Talip Tekin'in kilitli haldeki trafonun içerisine nasıl ve neden girdiğini araştırıyor. Öte yandan, Tekin'in arka cebinde bulunan kurbacık tabir edilen anahtar dikkat çekti.

Mehmet Bulut