Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 1 aydır kayıp olan kişi trafoda ölü bulundu

1 aydır kayıp olan kişi trafoda ölü bulundu

Gaziantep’te ailesi tarafından Kurban Bayramı'ndan önce hakkında kayıp ilanı verilen 32 yaşındaki Talip Tekin elektrik trafosunda ölü bulundu.


21 Eylül 2016 10:23

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi kavşağında bulunan trafoya bakım için gelen yetkililer, kilitli olan kapıyı açtıklarında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 32 yaşındaki Talip Tekin'e ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 ay önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Tekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, Talip Tekin'in kilitli haldeki trafonun içerisine nasıl ve neden girdiğini araştırıyor. Öte yandan, Tekin'in arka cebinde bulunan kurbacık tabir edilen anahtar dikkat çekti.

Mehmet Bulut


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!