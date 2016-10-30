Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Nazlı Sokak'ta bulunan bir marketin kepengini levye ile açarak yaklaşık 1 dakikada 200 bin lira tutarında sigara, içki ve para alan şebeke, geldikleri araçla kaçtı. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların, kullandıkları otomobili Kazım Karabekir Mahallesi'nde terk ettiği belirlenirken çevrede yapılan aramalar sonucunda yaşları 15 ile 21 arasında değişen, F.Ç., N.G., Y.G., Ö.F.Ç., O.M. ve M.T. ekipler tarafından yakaladı. Yaşları 18'den küçük şüpheliler Çocuk Şubesi'ne teslim edilirken F.Ç. ise, Asayiş Şubesi'nde sorgulandı.

Girdikleri iş yerinden çaldıkları ürünleri başka marketlere daha ucuza sattıklarını itiraf eden şahıslar, 'Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. F.Ç., tutuklanırken yaşı 18'den küçük olan 1'i kız 5 çocuk ailelerine teslim edildi.

Burak Türker