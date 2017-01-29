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1. derece hâkim-savcı 13 bin 500 TL maaş alacak

Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geliyor.

1. derece hâkim-savcı 13 bin 500 TL maaş alacak

29 Ocak 2017 11:33

Hükümet, yargı teşkilatının bir süredir beklediği maaş zammı düzenlemesini sonunda hayata geçiriyor. Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara kademeli olarak önemli miktarda maaş artışı getiriliyor. Kanun hükmünde kararname (KHK) ile hayata geçirilecek düzenlemeyle, hâkim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacak. Bu düzenleme ile 1. sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar 2 bin 700 TL maaş artışı alacak. Hâkim-savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak’tan geçerli yüzde 3’lük genel maaş zammı ve 15 Ocak’tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 bin 800 TL’ye ulaşan maaşları, bu zamla birlikte 13 bin 500 TL’ye çıkacak. Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hâkim ve savcılar için bu, yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor. Yüksek yargı organlarının başkanları ve başsavcıları da düzenlemeden faydalanabilecek. Yargı mensupları, derecelerine göre bu yargı tazminatı artışından kademeli olarak faydalanacak.

16 BİN YARGI MENSUBU

Yargı tazminatı artışından halen görevde bulunan 11 bin 116 hâkim, 4 bin 828 savcı olmak üzere 15 bin 944 yargı mensubu yararlanacak. Adli yargıda 12 bin 403, idari yargıda bin 547 hâkim ve savcı görev yapıyor. Danıştay’da 504, Yargıtay’da 936, HSYK’da 163 yargı mensubu bulunuyor. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında 370, Anayasa Mahkemesi Raportörü 15, Türkiye Adalet Akademisi’nde ise 6 yargı mensubu düzenlemeden yararlanacak.

Habertürk


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