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1 dolar ihanetini unutmayalım

Türkiye Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Kasım Ekşi, 15 Temmuz’da karşılaşılan ‘1 Dolar ihanetine’ karşı turizm sektöründe fiyatlandırmaların dolar değil de TL üzerinden belirlenmesini talep etti.


30 Eylül 2016 09:28

Ekşi yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı 1 Dolar ihanetinin unutulmaması gerektiğini ifade ederek “Turizm işletmecileri, yatırımcılar, fabrikatörler, ithalatçılar, ihracatçılar, sanayiciler tüm özel ve resmi kurumlar işlerimiz icabı , anlaşmalarınız gereği de olsa hep beraber bu ülkenin dolar alışkanlıklarını günümüz lügatinden geçicide olsa fazla telaffuz etmeyelim, kullanalım ama satış ve teklif listelerimizde diğer döviz kur ve fiyatları ile sunalım. Çalıştığımız ülkelerin milli paraları ile işlerimizi aksatmadan yapalım, psikolojik de olsa bir doların ihanetini unutmayalım. Bütün oteller resepsiyonlarında asılı dolar ibaresini kaldırmalarını önermekle beraber konaklamaya ve hizmet almaya gelen turistlerin kendi ülkelerinin para birimleri ile hesap ödeyebileceklerini veya Türk lirası kullanmalarını teklif edelim. Her şeye rağmen dolar dahil istediği döviz cinsi ile ödeme yapabileceklerdir, önemli olan biz telaffuz etmeyelim” şeklinde konuştu.

"Kamu yatırımları dolar ile telaffuz edilmesin"
Türk Lirası’na hak ettiği itibarın kazandırılması için büyük kamu yatırımlarının maliyetinin Dolar olarak ifade edilmesini yanlış bulduğunu belirten Ekşi, “Büyük proje yatırımları ve anlaşmaları gereği dolar bazında fiyat olsa bile uygulanacak olan fiyat politikasında Türk Lirası karşılığını söyleyelim. Gündemdeki Osman Gazi Köprüsünün haberlerde sık sık tekrarlanan ‘3.5 dolar bazlı fiyatı karşılığıdır’ yerine, lütfen bu geçiş ‘9.5 veya 10 TL. dir’. diyelim. Doları telaffuz etmeden söyleme cesaretini gösterelim. Hiç Kimse ağzınıza acı biber sürmeyecektir. Böylece kamuoyunun daha çok takdiri kazanılacaktır. Uluslararası ticaret yapan firmalar ihracat ve ithalatta, dolar yerine milli paraları kullanma prensiplerini hızlı bir şekilde benimsemeleri gerekir. Merkez Bankamız bazı ülkelerle döviz takas işlemlerini yaygınlaştırmalıdır. Döviz takas anlaşmaları ülkeler arasında ticari ve ekonomik işleri kolaylaştıracaktır” dedi. 

Göktürk Fırat

Etiketler: 1 dolar ihaneti


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