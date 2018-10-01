1 haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 429 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 681 terör (PKK/KCK 171, sol 6, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 461), 4 bin 204 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 72 kişi gözaltına alındı.

Son 1 hafta içinde yurt içinde 9'u ölü, 11'i sağ/yaralı ve 8'i teslim olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 3 ilde (Siirt 7, Van 3, Şırnak 1) 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 16 ağır ve uzun namlulu (1 keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar/füze, 2 M-16, 11 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 20 silah, 13 adet el bombası, 506 kilogram patlayıcı madde, bin 567 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

4 bin 204 kişiye uyuşturucu ve kaçakçılıktan gözaltı

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 54 operasyonda bin 258 kilogram esrar, 276 kilogram eroin, 4,5 kilogram metamfetamin, 6 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 310 bin 672 adet ecstasy, 162 bin 842 adet captagon, 6 bin 570 sentetik ecza, 105 bin 964 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 232 bin 712 paket kaçak sigara, 75 bin 821 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 204 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 349 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 285 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadelede ise 485'i denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 610 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

Abdullah Sarica

