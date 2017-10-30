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1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

İç işleri bakanlığı: 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

30 Ekim 2017 10:26

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir hafta içinde 19'u ölü, 12 sağ ve 13'ü teslim olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

4 bin 929 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 570 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 256’sı terör (PKK/KCK 199, aşırı sol 15, DEAŞ 283, FETÖ/PDY 759), 3 bin 525’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 148’i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 929 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Etiketler: İçişleri Bakanlığı

 

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