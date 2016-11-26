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1 haftada 452 göçmen yakaladı

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının Ege Denizi’nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler kapsamında 1 haftada 452 göçmeni yakaladığını açıkladı.

1 haftada 452 göçmen yakaladı

26 Kasım 2016 11:48

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca Ege Denizi’nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 18-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 11 göç olayında 452 göçmen yakalandı. Gerçekleşen 11 göç girişiminin 4’ünde Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yardım talep edildiği belirtilerek, Sahil Güvenlik'in yüzer ve uçar unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 195 göçmenin denizden sağ kurtulduğu bildirildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin Didim, Dikili, Çeşme, Bodrum, Kuşadası ve Ayvacık bölgelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 18-25 Kasım 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde, 1 arama kurtarma gemisi, 34 sahil güvenlik botu, 9 SAGET ve 6 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 643 saat 30 dakika seyir yapıldığı, 13 helikopter ve 3 uçak sortisi ile toplam 42 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirildiği, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 511 saat 15 dakika görev icra edildiği belirtildi.

Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç girişimlerinin büyük oranda engellendiği kaydedilerek, 18 Kasım’da Aydın’ın Didim ilçesi Taşburun açıklarında 6 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: kaçak göçmen


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