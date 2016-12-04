TSK tarafından 24-30 Kasım tarihleri arasında icra edilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, PKK’nın yaz-kış sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. Bu kapsamda Hakkari’nin Çukurca ve Şemdinli, Şırnak Bestler-Dereler, Cudi Dağı ve Beytüşşebap, Diyarbakır Lice, Bingöl Kiğı, Tunceli Hozat ve Ovacık (Ali Boğazı), Muş merkez, Bitlis Hizan ve Ağrı Doğubayazıt (Tendürek Dağı) bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 94 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca 45 adet el yapımı bomba (EYP), 1 adet R/A, 1 adet Law, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 44 adet piyade tüfeği, yaklaşık 3 bin kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi. Hakkari Ördekli köyü Doğanca mezrasında arazide bulunan patlayıcı madde yüklü bir aracın ise imha edildiği belirtildi.

PKK’nın finans kaynaklarına darbe

PKK’nın en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 3 bin 632 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar ve 769 bin 140 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği kaydedildi.

PKK’nın lider kadrosuna ve ödül listesinde aranan teröristlere yönelik operasyonlar sonucunda ise mavi listede yer alan sözde Orta Saha 2’inci düzey yürütmeden sorumlu bir terörist ile gri listede yer alan sözde Mardin eyalet sorumlusu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Hakkari Şemdinli’de 1 mağara ve 3 sığınak, Şırnak merkezde 1 mağara, Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde 1 sığınak, Van Erçiş’te 1 sığınak, Siirt merkez Ekmekçiler köyü mevkiinde 1 mağara, Diyarbakır Lice ve Kulp’ta 5 sığınak, Bingöl Yayladere’de farklı bölgelerde 6 sığınak, Kiğı’da 23 sığınak ve 2 depo, Ortaçanak köyü bölgesinde 6 sığınak, Kars Sarıkamış Karakurt köyü bölgesinde 2 sığınak, Antalya Konyaaltı Girevit Dağı bölgesinde 1 sığınak olmak üzere toplam 53 adet barınak, sığınak ve depo, çok miktarda kış tertiplenmesine yönelik yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edilmiş ve mağara/sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Azaz-Cerablus arasında bulunan 4 (toplam 222) meskun mahal ve 20 (toplam bin 840) kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığı da bildirildi. DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekatın doğu-batı, kuzey-güney istikametlerinde devam ettiği belirtilerek, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedildi.

Abdullah Sarıca

