İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde (17-24 Ekim 2016) Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda 41’i ölü, 2’si yaralı, 1'i sağ, 1’i teslim olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca hava unsurları tarafından (uçak, İHA ve İKU) yapılan operasyonlarda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

12 terör eylemi engellendi

Yürütülen operasyonlar neticesinde teröristler tarafından tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ile teröristler tarafından kullanılan 15 sığınak/barınak imha edildi. 7 bombalı araç, 1 canlı bomba, 2 silahlı saldırı, 2 EYP’li saldırı olmak üzere 12 terör eylemi ise engellendi. Operasyonlarda 3 bin 435 kilogram amonyum nitrat, 8 kilogram A4 patlayıcı, 50 bin 520 litre nitrik asit, 5 el yapımı patlayıcı (EYP), 42 adet mayın, 53’ü ağır ve uzun namlulu (7 adet Biksi, 3 adet M-16, 34 adet Kaleş, 4 Doçka, 6 Draganov) olmak üzere 59 silah, 6 roketatar, 50 adet havan mühimmatı, 182 el bombası ele geçirildi. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 217 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PKK’nın finans kaynaklarına büyük darbe

PKK terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 65 milyon 100 bin 860 TL olduğu belirlenen 4 kilogram eroin, 15 ton 419 kilogram esrar, 5 kilogram kokain, 55 bin 642 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 20 bin 683 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 617 bin 58 TL olduğu belirlenen 784 bin 666 adet kaçak sigara, 29 bin 618 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu kapsamda 351 kişi gözaltına alındı.

DAEŞ terör örgütüyle mücadele

DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 DAEŞ terör örgütü mensubu terörist ölü ele geçirildi. Gözaltına alınan 113 DAEŞ mensubunun 18'i ise tutuklandı. Operasyonlarda 35 kilogram TNT, 5 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 tabanca ve 351 mermi ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 409’u Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca denizlerde olmak üzere 3 bin 308 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık ettiği tespit edilip gözaltına alınan 53 organizatörün 14’ü tutuklandı.

Abdullah Sarıca